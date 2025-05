Chris Quinn, Sean Sweeney ou Micah Nori pour le poste de coach des Suns ?

De neuf à trois finalistes, quatre tout au plus : la course pour devenir le nouvel entraîneur des Suns est bien lancée. Après la liste des candidats divulguée lundi, les premiers retours sur les interviews menées ces derniers jours commencent à remonter. Et Jason Kidd a peut-être malgré lui en partie vendu la mèche.

Dans son interview au podcast DLLS Mavs lundi, l’entraîneur des Mavericks a assuré que son assistant Sean Sweeney avait passé le premier tour de sélection. « C’est génial que notre staff, entre Swweney et Jared Dudley, obtienne des entretiens. Cela montre la profondeur de notre staff d’entraîneurs, en plus de celle de notre effectif. Notre staff commence à être reconnu pour son talent. Et Sean a réussi à atteindre le deuxième tour. J’en suis très heureux ! J’espère qu’il finira par devenir l’entraîneur des Phoenix Suns, cela serait une super histoire. »

Patron de la défense des Mavericks, Sean Sweeney est très proche de Jason Kidd, qui l’avait repéré lors de son passage aux Nets dont il était le coordinateur vidéo. Ancien joueur universitaire et bon shooteur, il avait aussi pris en charge les entraînements personnels de Giannis Antetokounmpo quand Jason Kidd était sur le banc des Bucks.

Un possible quatrième finaliste ?

Outre Sean Sweeney, un autre nom émerge, celui de Chris Quinn. L’assistant d’Erik Spoelstra au Heat a fait forte impression lors de son premier rendez-vous avec les Suns révèle John Gambadoro, journaliste pour la radio Arizona Sports. « J’ai entendu qu’il avait eu une excellente interview, qu’il a été très impressionnant » précise le journaliste.

Micah Nori, bras droit de Chris Finch à Minnesota, est aussi « en bonne position » précise John Gambadoro, alors que les Wolves vont débuter la nuit prochaine la finale de la Conférence Ouest contre le Thunder. Micah Nori avait notamment pris le relais de Chris Finch, blessé au genou lors du premier tour des playoffs 2024 suite à un choc avec Mike Conley. Il avait été retenu parmi les candidats sérieux pour devenir entraîneur des Cavaliers l’été dernier avant que Kenny Atkinson ne soit nommé.

Dernier nom évoqué, celui de Jordan Ott, un des assistants de Kenny Atkinson à Cleveland. Plus porté sur l’attaque, ce dernier a pour lui un atout de sortir de Michigan State, comme le propriétaire Mat Ishbia. Ce dont avait profité Brian Gregory pour être nommé GM et succéder à James Jones début mai.

Quant aux candidatures de David Fizdale et de James Borrego, les seuls profils à avoir déjà une expérience comme entraîneur principal parmi les neuf prétendants, ils sont perçus comme « ayant peu de chances d’aboutir » insiste John Gambadoro. La décision finale sera prise fin mai ou début juin avance Arizona Sports.