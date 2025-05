Les Suns cherchent plutôt un jeune entraîneur

Après les flops Frank Vogel et Mike Budenholzer, la direction des Suns a décidé de changer de stratégie, et de miser sur un jeune entraîneur, ou tout du moins un coach sans grande expérience. C’est ce qu’il ressort de la « short list » publiée par les « insiders » Chris Haynes et Marc Stein, dans laquelle seuls James Borrego et David Fizdale ont déjà été « head coach ».

Selon Chris Haynes, James Borrego et David Fizdale font partie des neuf techniciens qui passeront un deuxième entretien. Les autres sont Sean Sweeney (Mavericks), Chris Quinn (Heat), Johnnie Bryant et Jordan Ott (Cavaliers), Steve Hetzel (Nets), Micah Nori (Wolves), et Dave Bliss (Thunder). Dans cette liste, seuls Micah Nori et David Fizdale ont plus de 50 ans.

Pas de grand nom dans le viseur

Au départ, ils étaient quinze et les Suns en ont donc retenus neuf, et on notera que ni Mike Malone, ni Taylor Jenkins ou encore Mike Brown, virés en cours de saison, ne sont sur cette liste.

Clairement, à Phoenix, on cherche son Mark Daigneault ou son David Adelman pour apporter de nouvelles idées et une nouvelle énergie dans un effectif moribond. La priorité serait donnée à un entraîneur avec une philosophie plutôt défensive puisque la création d’un « Big Three » avec trois attaquants d’exception n’a rien donné.

Selon Marc Stein, après ce second tour d’entretiens, les Suns réduiront à trois le nombre de candidats pour la dernière phase de recrutement.