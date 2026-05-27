Un coloris « Still Loading » glaçant pour la Nike A’Two

Sur la lancée de sa fin de saison 2025 extraordinaire, bouclée par un titre de championne WNBA, un trophée de MVP de la finale et de la saison régulière, A’ja Wilson est repartie sur les chapeaux de roue en 2026 avec les Aces.

Après cinq matchs, l’intérieure de Las Vegas tournait déjà à 25 points, 5.6 rebonds, 2.4 passes décisives et 2 contres en moyenne. De quoi encourager Nike à passer la vitesse supérieure sur la A’Two, sa deuxième chaussure signature qui devrait bientôt hériter de ce nouveau coloris « Still Loading ».

L’ensemble aux tons glacés en bleu clair est couplé à quelques touches de gris métal, pour faire ressortir le « Swoosh » latéral où le logo d’A’ja Wilson sur la languette. Sur la A’Two, la semelle intermédiaire en mousse Cushlon 3.0 comporte cette fois une large unité Zoom Air sous l’avant du pied, et les finitions de la semelle extérieure ont également été revues pour plus de dynamisme.

Deux coloris de la Nike A’Two sont déjà disponibles en France. Cette A’Two « Still Loading », annoncée à 145 dollars aux États-Unis, devrait donc suivre.

(Via Nice Kicks)