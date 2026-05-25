Pronostics NBA | Misez sur le duel entre Donovan Mitchell et Jalen Brunson

À Cleveland, on espère éviter le coup de balai alors que New York va tenter de profiter de son momentum pour finir cette finale de conférence Est au plus vite. De quoi faire des étincelles ?

– Donovan Mitchell ou Jalen Brunson inscrit plus de 30 points. Cote : 1.55

– Donovan Mitchell et Jalen Brunson inscrivent 55 points ou plus en cumulé. Cote : 1.80

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