Matchs
NBA
Matchs
NBA

Pronostics NBA | Misez sur le duel entre Donovan Mitchell et Jalen Brunson

Publié le 25/05/2026 à 20:30 Twitter Facebook

Paris sportifs – Pariez sur la NBA avec Basket USA et Betclic. Ce lundi, les Cavaliers et les Knicks se défient… peut-être une dernière fois en finale de conférence Est.

À Cleveland, on espère éviter le coup de balai alors que New York va tenter de profiter de son momentum pour finir cette finale de conférence Est au plus vite. De quoi faire des étincelles ?

– Donovan Mitchell ou Jalen Brunson inscrit plus de 30 points. Cote : 1.55

– Donovan Mitchell et Jalen Brunson inscrivent 55 points ou plus en cumulé. Cote : 1.80

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Betclic vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

BETCLIC TV, C’EST QUOI ?

Betclic TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Betclic suffit pour en profiter, et c’est valable pour la NBA, mais aussi La Liga, la Serie A ou encore la NHL.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Money Time
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes