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Pronostics NBA | Misez sur le duel entre Victor Wembanyama et Shai Gilgeous-Alexander

Publié le 24/05/2026 à 19:30 Twitter Facebook

Paris sportifs – Pariez sur la NBA avec Basket USA et Betclic. Ce dimanche, c’est le Game 4 de la finale de conférence Ouest entre les Spurs et le Thunder.

Après la démonstration du Thunder lors du Game 3, Money Time mise sur le « réveil » de Victor Wembanyama, même si Shai Gilgeous-Alexander ne restera sans doute pas muet…

– Victor Wembanyama compile plus de 39.5 points + rebonds. Cote : 1.71

– Victor Wembanyama et Shai Gilgeous-Alexander inscrivent 55 points ou plus en cumulé. Cote : 1.80

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