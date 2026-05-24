Carla Leite met le feu à Toronto

Affiche inédite en WNBA puisque, pour la première fois, le Tempo recevait le Fire. Portland connaît pourtant un début de rencontre difficile. Les joueuses d’Alex Sarama ratent leurs six premiers tirs et Toronto en profite pour porter les premiers coups (5-0). Si le Fire parvient brièvement à prendre les commandes, les visiteuses multiplient ensuite les pertes de balle. Le Tempo en profite pour s’offrir des paniers en contre-attaque et, après dix minutes, les deux équipes sont dos à dos (16-16).

Après avoir manqué son entame, le Fire règle la mire dans la période suivante. Portland passe un 11-2, impulsé par Carla Leite (15 points, 9 passes). La Française trouve d’abord Serah Williams avant de réussir deux paniers dans la raquette. Bridget Carleton conclut la séquence d’un tir primé (27-21).

Toronto ne tarde toutefois pas à répondre. Kiki Rice (19 points, 5 rebonds) efface le retard du Tempo tandis que Marina Mabrey réussit un long « stepback » derrière l’arc pour redonner l’avantage à l’équipe canadienne (28-27). Porté par l’ancienne du Sun, le Tempo creuse même l’écart. Marina Mabrey enchaîne les paniers avant d’envoyer Brittney Sykes finir en contre-attaque (39-30).

Il ne faut pourtant que quelques minutes à Portland pour combler son retard. Le Fire signe un 10-1 pour revenir à hauteur du Tempo. Dans la dernière minute, les deux formations s’échangent les coups pour rejoindre les vestiaires sur un score de parité (44-44).

Carla Leite se balade dans la défense du Tempo

Au retour des vestiaires, le Tempo manque de rythme. Toronto enchaîne les tirs ratés tandis que sa défense est mise à mal par Carla Leite. La meneuse tricolore distribue trois passes décisives pour donner de l’air à son équipe (52-46). L’écart atteint les dix unités après un nouveau panier lointain de Megan Gustafson, mais les Canadiennes reviennent à deux possessions juste avant le début du dernier acte.

Un quatrième quart-temps qui sera à sens unique. Dès les premières minutes, le Fire se charge de sceller l’issue de la rencontre. Carla Leite réussit un 2+1 et lance un 11-0 pour les visiteuses. Un « run » conclu par une flèche longue distance de Nyadiew Puoch, servie par la Française (77-63).

Le Tempo n’arrive plus à arrêter l’incendie et Portland creuse l’écart. Après Carla Leite, c’est Bridget Carleton qui fait souffrir la défense canadienne, et l’avance dépasse rapidement les vingt unités. Le Fire s’offre ainsi un large succès à Toronto (99-80) et retrouve un bilan à l’équilibre, avec trois victoires et trois défaites après six matchs.