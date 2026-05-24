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Sabrina Ionescu de retour pour affronter Paige Bueckers

Publié le 24/05/2026 à 14:30 Twitter Facebook

WNBA – Blessé à la cheville en présaison, l’arrière shooteuse du New York Liberty va débuter sa saison 2026 ce soir à l’occasion de la réception de Dallas.

sabrina ionescu« J’ai l’impression que je regarde les matchs sur le banc depuis une éternité ». Sabrina Ionescu était impatiente de pouvoir retrouver ses coéquipières. Bonne nouvelle pour l’arrière du Liberty, ce devrait être chose faite ce soir pour la réception des Wings de Paige Bueckers.

Sabrina Ionescu avait dû rejoindre l’infirmerie après s’être blessée à la cheville gauche en pleine pré-saison, le 4 mai dernier. New York a pris toutes les précautions nécessaires, notamment au regard de ses antécédents à cette articulation, et ce même si les radios n’avaient révélé aucun dégât majeur.

« Je pouvais m’appuyer sur ma cheville, donc je savais que ce n’était rien de grave », a-t-elle déclaré. « En même temps, j’étais quand même blessée. Je le savais par rapport à ce que j’avais ressenti. Je savais aussi que j’allais être hors course pour un petit moment, mais heureusement, je peux revenir bien plus vite que prévu. Dès que j’ai été guérie, j’étais prête à revenir ».

La shooteuse qui sort de sa meilleure saison en carrière (18.2 points, 4.9 rebonds, 5.7 passes décisives par match) a pris part aux séances d’entraînement cette semaine et devrait opter pour un retour en douceur. À ce titre, elle ne devrait pas prendre au part au « back-to-back » des New-yorkaises face à Portland lundi soir.

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Journaliste Romain Davesne

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