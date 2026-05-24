Natasha Howard et Kayla McBride refroidissent Chicago

Chicago court toujours après sa première victoire à domicile ! Après avoir bien lancé sa saison à l’extérieur, le Sky a vu Dallas puis Minnesota venir s’imposer dans l’Illinois.

Malgré un espoir en fin de match, les joueuses de Chicago ont globalement été dominées par les Lynx, portées par une Natasha Howard impressionnante et des lieutenants présents au bon moment, entre Olivia Miles (14 points, 9 rebonds, 5 passes), Courtney Williams (17 points) et Kayla McBride (13 points, 6 rebonds, 4 passes).

Minnesota a rapidement pris la mesure de Chicago. Natasha Howard a lancé son festival avec deux paniers de suite, puis Nia Coffey a enchaîné à 3-points pour placer les Lynx en tête. Le lay-up d’Azura Stevens pour fêter son retour, le 3-points de Rachel Banham et le 2+1 de Kamilla Cardoso ont tout de même permis au Sky de rester dans le coup après dix minutes (22-24).

La suite a été bien plus délicate, la faute à une Natasha Howard exceptionnelle, avec 22 points inscrits en première mi-temps, à 10/12 au tir ! L’intérieure a activement participé au 10-2 passé dès le début du deuxième quart-temps (24-34), avant d’enchaîner avec un 2+1 sur un service d’Olivia Miles puis six points de plus, pour reléguer Chicago à 14 longueurs à la pause (38-52).

Kayla McBride calme les ardeurs du Sky

Courtney Williams a signé le plus gros écart du match dès la reprise, et les Lynx semblaient tenir le bon bout, préservant leurs 16 longueurs d’avance à moins de trois minutes de la fin du troisième quart-temps, grâce à deux paniers de suite de Nia Coffey, dont un 2+1 (47-63).

Puis tout a failli basculer. Le Sky s’est emballé avec un 10-0 initié par un 3-points de Rachel Banham, marqué aussi par un contre puis un panier à mi-distance d’Azura Stevens en transition, avant un 3-points de Sydney Taylor pour relancer la fin de match (57-63).

Olivia Miles a repoussé l’échéance en fin de troisième quart-temps, mais Chicago a repris sa chasse de plus belle, s’appuyant sur Natasha Cloud et un nouveau 3-points de Sydney Taylor pour revenir à -3 (67-70).

Kayla McBride a alors pris ses responsabilités, avec un premier 3-points depuis le corner, puis un second sur une passe décisive de Natasha Howard. En un éclair, les Lynx avaient repris leurs distances (67-78). Courtney Williams et Kayla McBride ont ensuite fini le travail pour permettre à Minnesota de décrocher une quatrième victoire cette saison (85-75), en attendant la suite, mercredi face à Atlanta.

Chicago va encore recevoir à deux reprises pour tenter de débloquer son compteur à la maison, face à Toronto puis à nouveau Minnesota.