Les Cavaliers ne peuvent pas se permettre de se retrouver menés 3-0 et Money Time mise donc sur une grosse performance de Donovan Mitchell dans cette rencontre que la troupe de l’Ohio doit absolument gagner.

– Donovan Mitchell réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 34.5 ou plus. Cote : 1.65

– Donovan Mitchell inscrit plus de points que Jalen Brunson. Cote : 1.76

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