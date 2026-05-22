Pour l’occasion, Money Time mise sur un Victor Wembanyama revanchard après le Game 2 où le Français avait eu droit à un traitement de faveur, tout en encaissant le contrecoup du très long Game 1.

– Victor Wembanyama inscrit 20 points ou plus et les Spurs gagnent. Cote : 2.00

– Victor Wembanyama inscrit 25 points ou plus et réalise 4 contres ou plus. Cote : 2.80

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