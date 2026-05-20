Oklahoma City ne peut pas se permettre de s’incliner une deuxième fois sur son terrain, et Money Time mise donc sur une belle performance de Shai Gilgeous-Alexander, qui doit répondre après son premier match compliqué.

– Shai Gilgeous-Alexander compile plus de 35.5 points + passes. Cote : 1.77

– Shai Gilgeous-Alexander et Victor Wembanyama inscrivent tous les deux plus de 25 points. Cote : 2.30

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