Et pour ce Game 1, Money Time mise sur Jalen Brunson, qui va vouloir donner le ton dans cette série, face à une équipe de Cleveland qui sort d’une longue série face aux Pistons…

– Jalen Brunson compile plus de 33.5 points + passes. Cote : 1.77

– Jalen Brunson et Donovan Mitchell inscrivent tous les deux plus de 25 points. Cote : 2.25

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