Les Warriors veulent garder Stephen Curry et Draymond Green

L’intersaison s’annonce tendue à Golden State car, après avoir raté les playoffs pour la deuxième fois en trois ans, la franchise californienne va devoir en quelque sorte se réinventer pour repartir de l’avant collectivement.

Pour commencer, les Warriors se sont déjà assurés la re-signature pour deux ans de Steve Kerr, leur coach iconique. Celui-ci a perdu ses deux principaux assistants, mais il espère maintenant ne pas perdre ses deux principaux joueurs, Stephen Curry et Draymond Green.

La bonne nouvelle, c’est que Mike Dunleavy Jr. est aligné sur les envies de l’entraîneur des « Dubs ». Même si le GM sait que, concernant Draymond Green, tout dépendra du choix du joueur.

« Draymond possède une player option [à 27.6 millions de dollars, ndlr], donc la balle est dans son camp », rappelle-t-il ainsi en conférence de presse. « Nous avons déjà eu des discussions à ce sujet, nous voulons qu’il termine sa carrière chez les Warriors et c’est aussi son ressenti. Je m’attends à ce qu’il soit de retour parmi nous, mais c’est sa décision. »

On prend les mêmes… et on recommence ?

Toujours important à Golden State malgré ses 36 ans, Draymond Green (8.4 points, 5.5 rebonds, 5.5 passes) pourrait décliner sa « player option » pour mieux re-signer sur plusieurs années. Et éventuellement s’aligner sur le prochain contrat de Stephen Curry (26.6 points, 4.7 passes, 3.6 rebonds, 1.1 interception) ?

« Le moment viendra, mais nous avons toujours affirmé que nous voulons qu’il termine sa carrière ici et reste aussi longtemps qu’il le souhaite », assure d’ailleurs Mike Dunleavy Jr. à propos de la prolongation de son double MVP de 38 ans « Je suis certain que ces discussions auront lieu, et vous pouvez facilement deviner vers où elles s’orienteront. Mais je ne vois pas de scénario où nous ne voulons pas trouver un moyen pour qu’il termine sa carrière ici. »

Rappelons que les Warriors, récemment reliés à Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard ou encore LeBron James, composeront une partie de la saison prochaine sans Jimmy Butler ni Moses Moody, grièvement blessés cette année.