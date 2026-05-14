Lors du Draft Combine, AJ Dybantsa passe son premier grand oral

La Draft 2026 aura lieu dans un mois et demi et, ces derniers jours, la plupart des futurs rookies se trouvent à Chicago pour le fameux Draft Combine. Les joueurs invités y passent des examens médicaux, des tests physiques et techniques, ainsi que des entretiens avec les GM/scouts des franchises et les médias.

Favori pour être appelé en première position le 23 juin prochain, AJ Dybantsa (BYU) en profite donc pour se mettre en évidence face à ses « rivaux » Darryn Peterson (Kansas), Cameron Boozer (Duke) ou encore Caleb Wilson (North Carolina). Sur le terrain, mais également en dehors… avec son style vestimentaire.

« J’ai échangé avec différentes équipes. Je n’ai jamais eu de boulot auparavant, j’avais 13 ans quand j’ai commencé à prendre le basket au sérieux, donc c’était comme mon premier entretien d’embauche. Mon père m’a dit que c’était mon futur travail, d’être professionnel et de venir en costume », révèle le joueur de 19 ans, qui s’est déjà entretenu avec les Wizards, le Jazz, les Grizzlies, les Bulls, les Clippers, les Hawks et les Mavericks.

Déjà promis à rejoindre Washington ?

Comme lors d’un entretien, AJ Dybantsa ne manque donc pas de se vendre comme il se doit : « Je suis super polyvalent en tant que joueur », explique-t-il. « Je pense pouvoir défendre et jouer sur les postes 1 à 4. Si besoin, je peux jouer comme combo guard ou comme un ailier de grande taille. Je joue de la bonne manière, donc j’essaie de gagner et de rendre mes coéquipiers meilleurs, mais je suis aussi un joueur explosif. Je remplis les salles. »

De quoi mettre l’eau à la bouche des fans des Wizards qui, à moins d’un échange inattendu, drafteront les premiers dans quelques semaines. Le soir de la « lottery », certains ont d’ailleurs pensé que AJ Dybantsa n’était pas heureux de voir qu’ils récupéraient le premier choix.

« Je n’ai littéralement eu aucune réaction, mais les gens ont trouvé un moyen de dire que je ne le voulais pas… Alors que si, je le voulais », affirme le principal intéressé. « Mais tout ça, c’est à cause des réseaux sociaux. Les gens vont créer des histoires. Alors que j’ai juste essayé de ne pas réagir du tout et de garder mon calme. »