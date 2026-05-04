Vers un rôle élargi pour Mitchell Robinson face à Joel Embiid ?

« On n’avait pas vraiment de réponse face à lui », lâchait par dépit Jaylen Brown, à l’issue du Game 7 perdu par Boston, au sujet de Joel Embiid. Au-delà des accusations de « flopping », le joueur des Celtics reconnaissait le casse-tête imposé par le retour en jeu du pivot des Sixers.

C’est désormais au tour des Knicks de se confronter au problème. Karl-Anthony Towns tentera d’être un premier rempart face au pivot, qui sort d’une série à 28 points, 9 rebonds et 7 passes de moyenne.

Derrière « KAT », un autre homme pourrait jouer un rôle déterminant : Mitchell Robinson. Ce dernier a vu son temps de jeu baisser lors de la première série face aux Hawks. D’un peu moins de 20 minutes en saison régulière, il est passé à 14 minutes, pour apporter environ 6 points, 5 rebonds et 1 contre.

« Peu importe qui on affronte, Mitch est extrêmement important avec ses rebonds offensifs, la menace verticale sur le ‘pick-and-roll’, sa façon de protéger le cercle, sa polyvalence pour défendre. Il peut switcher sur certains postes 1 et 2. Il ne peut pas les tenir sur toute une possession, mais il peut leur rendre la vie difficile », remarque Mike Brown, en pensant sans doute aux menaces Tyrese Maxey et VJ Edgecombe.

Le coach new-yorkais n’en dira pas davantage sur la potentielle utilisation de Mitchell Robinson, préférant mettre en avant une réponse collective de la défense des Knicks face à Joel Embiid. Le fait est que Mike Brown s’interrogeait déjà sur le rôle de son pivot lors du tour précédent, en raison notamment des difficultés à l’associer avec KAT.

Une association « pas géniale » avec KAT

En amont du Game 3, le coach confiait pourtant vouloir mobiliser davantage Mitchell Robinson. « Mais pour ça, il n’y a que deux solutions : soit vous faites jouer Mitch et KAT ensemble, soit vous réduisez le temps de jeu de KAT. Et pour l’instant, l’association des deux n’a pas été géniale, donc je choisis de ne pas trop les aligner ensemble durant cette série à cause des matchups », justifiait-il.

Le technicien insistait encore : « Au bout du compte, c’est un choix. J’adorerais que Mitch joue 25 minutes et que KAT en joue 34, mais il faudrait alors assumer les conséquences des deux options citées plus haut. »

Même à l’issue de la série face aux Hawks, et avant de connaître leur prochain adversaire, le coach se demandait encore comment faire cohabiter les deux hommes dans la raquette. « Parce que Mitch et KAT sont tous les deux titulaires dans n’importe quelle équipe. Donc comment les mettre sur le terrain ? Parce que ça nous rend unique au niveau de la taille. Selon l’adversaire, ça peut changer. »

Selon la tournure des événements aussi. On se souvient qu’en janvier à Philadelphie, Mitchell Robinson avait bénéficié de l’un des plus gros temps de jeu de la saison alors que Karl-Anthony Towns était sorti sur six fautes. L’un comme l’autre avaient souffert face au pivot d’en face, auteur de 38 points dans la défaite de sa formation.

« Il fait énormément de choses qui n’apparaissent pas forcément sur la feuille de stats mais qui nous permettent de repartir avec la victoire. Mitch est essentiel pour notre vestiaire, pour notre équipe, et nous le soutiendrons toujours », lâchait Towns après l’altercation de son coéquipier avec Dyson Daniels.

Mitchell Robinson, lui, qui dit être passé à autre chose après le geste d’Embiid lors des playoffs 2024 qui lui avait attrapé les jambes, veut « faire attention aux fautes » dans cette série face aux Sixers. Affronter Embiid à nouveau ? « C’est un super joueur, c’est un plaisir de jouer contre lui », termine-t-il.

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NY 66 20:36 69.4 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NY 61 23:09 74.2 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NY 31 27:31 65.3 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NY 72 25:40 76.1 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NY 59 26:58 67.1 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NY 31 24:46 57.5 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NY 17 17:04 66.1 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1 2025-26 NY 60 19:35 72.3 40.8 4.2 4.6 8.8 0.9 2.1 0.9 0.7 1.2 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.