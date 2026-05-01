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Dyson Daniels a fait parler sa frustration face à Mitchell Robinson

Publié le 1/05/2026 à 8:06 Twitter Facebook

NBA – La tension est montée en première période entre le pivot des Knicks et l’arrière des Hawks, qui ont été expulsés.

Il restait moins de cinq minutes à jouer en première période quand OG Anunoby s’est présenté sur la ligne des lancers-francs pour donner… 50 points d’avance aux Knicks à Atlanta ! La rencontre, si importante pour les Hawks pour rester en vie, est déjà terminée – leur saison avec. La frustration est donc grande.

Au rebond sur la ligne des lancers-francs, Dyson Daniels et Mitchell Robinson échangent les petits coups et les deux hommes finissent par se chauffer totalement.

Rapidement séparés par Jalen Brunson et Onyeka Okongwu, cela aurait pu s’arrêter là. Mais même écartés de plusieurs mètres, les mots fusent et il a fallu beaucoup de monde pour que ça ne dégénère pas.

« Quand on est tellement devant au score, il peut se passer n’importe quoi », rappelle Mike Brown. « Si un joueur estime qu’on lui a fait quelque chose qui n’aurait pas dû arriver, c’est dur de garder son calme. »

Surtout pour Dyson Daniels et les Hawks, qui étaient en pleine décomposition avec 50 points d’écart après seulement 19 minutes de jeu. Finalement, les arbitres ont expulsé l’arrière d’Atlanta et le pivot de New York, sans conséquence évidemment sur la suite de la partie.

« Je ne pouvais pas voir les détails de la situation, qui a fait quoi à qui. Je sais que les deux équipes se battaient et ils dominaient les débats, à bien des égards, comme le montre le tableau d’affichage », ne peut constater Quin Snyder, qui a passé une très, très longue soirée sur le banc de son équipe.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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