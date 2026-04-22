Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Lakers sans doute privés de Luka Doncic tout le premier tour

Publié le 22/04/2026 à 12:12 Twitter Facebook

Il ne devrait pas y avoir de retour express et miracle pour Luka Doncic face aux Rockets. En revanche, pour Austin Reaves, tout n’est pas perdu.

Cela semblait déjà mal parti, mais ESPN rapporte maintenant qu’il y a peu de chances de revoir Luka Doncic avec les Lakers lors de leur premier tour contre les Rockets.

« Les Lakers ne s’attendent pas à ce que Luka Doncic revienne lors de cette série. Il reste absent pour une durée indéterminée », révèle ainsi « l’insider » Shams Charania.

Victime d’une élongation de niveau 2 à l’ischio-jambier au début du mois, Luka Doncic était ensuite rentré en Espagne pour se soigner, et y recevoir plusieurs injections. L’objectif étant de guérir plus rapidement, puisque sa blessure nécessite généralement entre deux et six semaines de convalescence.

Revenu à Los Angeles depuis quelques jours, après un crochet par la Slovénie, le meilleur marqueur de la ligue a pu observer ses coéquipiers empocher les Games 1 et 2 face à Houston, mais il va visiblement falloir qu’ils se qualifient sans lui pour une éventuelle demi-finale de conférence.

En revanche, les nouvelles sont un peu plus rassurantes pour Austin Reaves, qui « progresse bien », ayant même recommencé à s’entraîner individuellement, et qui est aujourd’hui « en avance » sur Luka Doncic dans son processus de rééducation.

Au moment de sa blessure au muscle oblique gauche, l’arrière devait manquer quatre à six semaines. Il pourrait donc « être prêt pour la fin de la série face aux Rockets, ou potentiellement pour le début de la suivante [face au Thunder ou aux Suns, ndlr] ».

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Luka Dončić 64 35:46 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 4.0 1.6 0.5 2.4 33.5
Austin Reaves 51 34:33 49.0 36.0 87.1 0.6 4.1 4.7 5.5 3.0 1.1 0.4 2.2 23.3
Lebron James 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 3.0 1.2 0.6 1.4 20.9
Deandre Ayton 72 27:12 67.1 0 64.5 2.6 5.4 8.0 0.8 1.2 0.6 1.0 2.2 12.5
Rui Hachimura 68 28:20 51.4 44.3 69.4 0.6 2.7 3.3 0.8 0.6 0.6 0.3 1.6 11.5
Marcus Smart 62 28:32 39.5 33.1 82.2 0.6 2.2 2.8 3.0 1.5 1.4 0.4 2.6 9.3
Luke Kennard 32 23:02 52.7 44.8 91.2 0.4 2.2 2.6 2.4 0.9 0.7 0.1 1.5 9.0
Jake Laravia 82 25:08 45.9 32.1 76.3 1.4 2.6 4.0 1.8 1.1 1.3 0.5 2.4 8.2
Jaxson Hayes 66 18:17 75.6 100.0 65.3 1.5 2.6 4.1 0.9 0.5 0.4 0.8 1.9 7.5
Nick Smith Jr. 30 12:30 43.5 39.5 73.3 0.1 0.7 0.8 1.0 0.7 0.3 0.1 0.9 6.2
Gabe Vincent 29 19:17 34.6 36.9 90.9 0.2 0.7 0.9 1.3 0.4 0.5 0.0 1.8 4.8
Jarred Vanderbilt 65 17:21 47.1 29.3 58.9 1.2 3.3 4.5 1.3 0.9 0.8 0.3 1.6 4.4
Dalton Knecht 54 10:14 45.5 34.2 72.7 0.3 1.1 1.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.8 4.2
Drew Timme 27 8:42 57.6 44.0 55.6 0.4 0.9 1.2 0.9 0.5 0.2 0.0 0.7 3.4
Kobe Bufkin 16 7:26 30.0 19.2 91.7 0.1 0.8 0.8 0.6 0.3 0.1 0.2 0.6 2.9
Bronny James 42 8:56 40.9 38.6 85.7 0.1 0.4 0.5 1.2 0.6 0.5 0.1 0.7 2.9
Maxi Kleber 43 10:43 45.2 23.1 53.8 0.8 1.1 2.0 0.6 0.4 0.4 0.3 1.4 2.0
Adou Thiero 25 5:58 51.6 33.3 63.6 0.4 0.8 1.1 0.4 0.4 0.3 0.1 0.8 1.9
Chris Mañon 9 5:07 33.3 0.0 75.0 0.2 0.9 1.1 0.3 0.1 0.6 0.2 0.7 0.8
Christian Koloko 2 3:00 0 0 0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Los Angeles Lakers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes