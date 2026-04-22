Les Lakers sans doute privés de Luka Doncic tout le premier tour

Cela semblait déjà mal parti, mais ESPN rapporte maintenant qu’il y a peu de chances de revoir Luka Doncic avec les Lakers lors de leur premier tour contre les Rockets.
« Les Lakers ne s’attendent pas à ce que Luka Doncic revienne lors de cette série. Il reste absent pour une durée indéterminée », révèle ainsi « l’insider » Shams Charania.
Victime d’une élongation de niveau 2 à l’ischio-jambier au début du mois, Luka Doncic était ensuite rentré en Espagne pour se soigner, et y recevoir plusieurs injections. L’objectif étant de guérir plus rapidement, puisque sa blessure nécessite généralement entre deux et six semaines de convalescence.
Revenu à Los Angeles depuis quelques jours, après un crochet par la Slovénie, le meilleur marqueur de la ligue a pu observer ses coéquipiers empocher les Games 1 et 2 face à Houston, mais il va visiblement falloir qu’ils se qualifient sans lui pour une éventuelle demi-finale de conférence.
En revanche, les nouvelles sont un peu plus rassurantes pour Austin Reaves, qui « progresse bien », ayant même recommencé à s’entraîner individuellement, et qui est aujourd’hui « en avance » sur Luka Doncic dans son processus de rééducation.
Au moment de sa blessure au muscle oblique gauche, l’arrière devait manquer quatre à six semaines. Il pourrait donc « être prêt pour la fin de la série face aux Rockets, ou potentiellement pour le début de la suivante [face au Thunder ou aux Suns, ndlr] ».
|Tirs
|Rebonds
|Joueurs
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Bp
|Int
|Ct
|Fte
|Pts
|Luka Dončić
|64
|35:46
|47.6
|36.6
|78.0
|0.6
|7.1
|7.7
|8.3
|4.0
|1.6
|0.5
|2.4
|33.5
|Austin Reaves
|51
|34:33
|49.0
|36.0
|87.1
|0.6
|4.1
|4.7
|5.5
|3.0
|1.1
|0.4
|2.2
|23.3
|Lebron James
|60
|33:09
|51.5
|31.7
|73.7
|0.7
|5.4
|6.1
|7.2
|3.0
|1.2
|0.6
|1.4
|20.9
|Deandre Ayton
|72
|27:12
|67.1
|0
|64.5
|2.6
|5.4
|8.0
|0.8
|1.2
|0.6
|1.0
|2.2
|12.5
|Rui Hachimura
|68
|28:20
|51.4
|44.3
|69.4
|0.6
|2.7
|3.3
|0.8
|0.6
|0.6
|0.3
|1.6
|11.5
|Marcus Smart
|62
|28:32
|39.5
|33.1
|82.2
|0.6
|2.2
|2.8
|3.0
|1.5
|1.4
|0.4
|2.6
|9.3
|Luke Kennard
|32
|23:02
|52.7
|44.8
|91.2
|0.4
|2.2
|2.6
|2.4
|0.9
|0.7
|0.1
|1.5
|9.0
|Jake Laravia
|82
|25:08
|45.9
|32.1
|76.3
|1.4
|2.6
|4.0
|1.8
|1.1
|1.3
|0.5
|2.4
|8.2
|Jaxson Hayes
|66
|18:17
|75.6
|100.0
|65.3
|1.5
|2.6
|4.1
|0.9
|0.5
|0.4
|0.8
|1.9
|7.5
|Nick Smith Jr.
|30
|12:30
|43.5
|39.5
|73.3
|0.1
|0.7
|0.8
|1.0
|0.7
|0.3
|0.1
|0.9
|6.2
|Gabe Vincent
|29
|19:17
|34.6
|36.9
|90.9
|0.2
|0.7
|0.9
|1.3
|0.4
|0.5
|0.0
|1.8
|4.8
|Jarred Vanderbilt
|65
|17:21
|47.1
|29.3
|58.9
|1.2
|3.3
|4.5
|1.3
|0.9
|0.8
|0.3
|1.6
|4.4
|Dalton Knecht
|54
|10:14
|45.5
|34.2
|72.7
|0.3
|1.1
|1.4
|0.4
|0.4
|0.2
|0.2
|0.8
|4.2
|Drew Timme
|27
|8:42
|57.6
|44.0
|55.6
|0.4
|0.9
|1.2
|0.9
|0.5
|0.2
|0.0
|0.7
|3.4
|Kobe Bufkin
|16
|7:26
|30.0
|19.2
|91.7
|0.1
|0.8
|0.8
|0.6
|0.3
|0.1
|0.2
|0.6
|2.9
|Bronny James
|42
|8:56
|40.9
|38.6
|85.7
|0.1
|0.4
|0.5
|1.2
|0.6
|0.5
|0.1
|0.7
|2.9
|Maxi Kleber
|43
|10:43
|45.2
|23.1
|53.8
|0.8
|1.1
|2.0
|0.6
|0.4
|0.4
|0.3
|1.4
|2.0
|Adou Thiero
|25
|5:58
|51.6
|33.3
|63.6
|0.4
|0.8
|1.1
|0.4
|0.4
|0.3
|0.1
|0.8
|1.9
|Chris Mañon
|9
|5:07
|33.3
|0.0
|75.0
|0.2
|0.9
|1.1
|0.3
|0.1
|0.6
|0.2
|0.7
|0.8
|Christian Koloko
|2
|3:00
|0
|0
|0
|0.0
|0.5
|0.5
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.5
|0.0