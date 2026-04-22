Les Lakers sans doute privés de Luka Doncic tout le premier tour

Cela semblait déjà mal parti, mais ESPN rapporte maintenant qu’il y a peu de chances de revoir Luka Doncic avec les Lakers lors de leur premier tour contre les Rockets.

« Les Lakers ne s’attendent pas à ce que Luka Doncic revienne lors de cette série. Il reste absent pour une durée indéterminée », révèle ainsi « l’insider » Shams Charania.

Victime d’une élongation de niveau 2 à l’ischio-jambier au début du mois, Luka Doncic était ensuite rentré en Espagne pour se soigner, et y recevoir plusieurs injections. L’objectif étant de guérir plus rapidement, puisque sa blessure nécessite généralement entre deux et six semaines de convalescence.

Revenu à Los Angeles depuis quelques jours, après un crochet par la Slovénie, le meilleur marqueur de la ligue a pu observer ses coéquipiers empocher les Games 1 et 2 face à Houston, mais il va visiblement falloir qu’ils se qualifient sans lui pour une éventuelle demi-finale de conférence.

En revanche, les nouvelles sont un peu plus rassurantes pour Austin Reaves, qui « progresse bien », ayant même recommencé à s’entraîner individuellement, et qui est aujourd’hui « en avance » sur Luka Doncic dans son processus de rééducation.

Au moment de sa blessure au muscle oblique gauche, l’arrière devait manquer quatre à six semaines. Il pourrait donc « être prêt pour la fin de la série face aux Rockets, ou potentiellement pour le début de la suivante [face au Thunder ou aux Suns, ndlr] ».