Luka Doncic fait un crochet en Slovénie pour enfin voir ses filles

Après sa blessure aux ischio-jambiers, Luka Doncic a choisi de rentrer en Europe pour se soigner, et plus précisément en Espagne où l’attendait Javier Barria, un médecin du Real Madrid. En relation permanente avec le staff médical des Lakers, Doncic met les bouchées doubles pour être rétabli pour le début des playoffs, programmé pour le week-end du 18-19 avril prochain. Son retour à Los Angeles est ainsi prévu en milieu de semaine prochaine.

En attendant, le média local Ekipa rapporte que le meilleur marqueur de la NBA a effectué un crochet par Ljubljana, et c’est tout naturellement pour rendre visite à ses deux filles, qu’il n’avait pas vues depuis plusieurs mois. Il faut rappeler que le Slovène a mis fin à ses fiançailles avec sa compagne de toujours Anamaria Goltes, alors qu’une procédure judiciaire autour de la garde de leurs deux filles est également en cours.

« J’aime mes filles plus que tout et j’ai tout fait pour qu’elles puissent être avec moi aux États-Unis pendant la saison, mais cela n’a pas été possible. J’ai donc récemment pris la décision difficile de mettre fin à nos fiançailles », avait déclaré Luka Doncic. « Tout ce que je fais, c’est pour le bonheur de mes filles, et je me battrai toujours pour être avec elles et leur offrir la meilleure vie possible. »

Depuis le camp d’entraînement, Doncic n’a vu ses filles que deux jours, et cette blessure à la cuisse est finalement un mal pour un bien puisqu’elle lui permet de passer quelques jours avec elles.

Après ce bref séjour en Slovénie, Doncic retournera à Madrid pour une nouvelle série de traitements, et il s’envolera ensuite vers Los Angeles pour préparer le premier tour des playoffs. Ce sera face aux Rockets ou aux Wolves.