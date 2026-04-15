JJ Redick se concentre sur les forces en présence plutôt que sur les blessés

« Ils sont absents pour une durée indéterminée. Je n’aurai pas de mise à jour pour vous cette semaine. Ils sont absents pour une durée indéterminée », répète JJ Redick en parlant évidemment de Luka Doncic et Austin Reaves. Une communication verrouillée qui est sans doute un moyen d’avancer masqué avant le début des hostilités.

Mardi, les Lakers ont repris le chemin de l’entraînement, après un jour de repos accordé la veille, toujours amputés de deux de leurs meilleurs joueurs. Reaves, qui se remet d’une lésion à l’oblique gauche, était présent au centre d’entraînement et a tiré des lancers-francs après la séance avec ses coéquipiers, tout en portant des claquettes.

Doncic, lui, est toujours en Espagne, où il a reçu plusieurs infiltrations pour soigner sa blessure à la cuisse. Le Slovène devrait effectuer son retour à la fin de semaine, dans l’optique de rejoindre sa formation en vue du match 1 de la série du premier tour des playoffs contre les Rockets, prévu samedi.

On comprend que d’ici là, le coach californien préfère se focaliser sur les éléments à sa disposition. À commencer par le dernier membre de son « Big Three » disponible, LeBron James, tout juste auréolé de son titre de joueur de la semaine. Redick prévient toutefois que le plan de jeu de l’équipe ne reposerait pas uniquement sur le vétéran.

La bataille du rebond en vue

« Je pense vraiment que nous avons d’autres options que de simplement lui donner le ballon et de le laisser affronter une défense placée à chaque possession. Nous chercherons à alterner différentes actions en fonction de leurs alignements et de leurs systèmes défensifs », annonce le coach, en précisant que la session de mardi était centrée sur son propre effectif.

À partir de ce mercredi, le staff technique s’attardera sur les forces en présence de l’effectif texan, dont Kevin Durant, Alperen Sengun et Amen Thompson, les trois hommes qui devraient poser le plus de problèmes à la défense californienne.

« Nous voulions atteindre certains seuils, et nous y sommes parvenus. J’ai trouvé que les gars avaient une approche très professionnelle et concentrée lors de l’entraînement d’aujourd’hui », décrit le coach, faisant référence aux données de suivi mesurant la charge de travail et le niveau d’intensité affiché par ses joueurs durant l’entraînement d’hier.

Celui-ci est conscient du défi de taille qui attend ses Lakers, qui enregistrent le retour de Jaxson Hayes, face à une équipe de géants qui a dominé les débats aux rebonds cette saison.

« Protéger le ballon et assurer les écrans de retard, c’est là que se jouera la série. Le schéma tactique et l’effectif sont évidemment importants, mais si nous ne prenons pas soin de la balle et qu’on ne bloque pas au rebond, on ne gagnera pas la série », prévient le coach, en ajoutant : « Samedi, nous serons prêts à en découdre. »