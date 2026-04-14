Luka Doncic rentre à Los Angeles en fin de semaine

Cela paraît difficile, mais il existe visiblement une infime chance de voir Luka Doncic en tenue avec les Lakers au moment de l’ouverture des playoffs 2026.

Samedi soir, les « Purple & Gold » recevront effectivement les Rockets pour leur Game 1 du premier tour et le Slovène n’est, pour l’heure, pas encore annoncé « out » pour cette rencontre. Même si, compte tenu de son élongation de niveau 2 à l’ischio-jambier de sa cuisse jambe, il est hautement probable qu’il finisse par déclarer forfait au moins pour le début de la série.

Néanmoins, en rentrant en Europe pour se soigner, et y recevoir plusieurs injections, Luka Doncic a fait en sorte d’augmenter ses chances de guérison rapide. Son traitement spécialisé doit ainsi l’aider à rejouer en un temps record, sa blessure nécessitant en général entre deux et six semaines de convalescence.

Après un crochet par la Slovénie pour voir ses filles, le meilleur marqueur de la ligue est maintenant censé quitter l’Espagne en fin de semaine, pour revenir vendredi à Los Angeles. Que ce soit en tenue ou en civil, ESPN nous fait donc déjà comprendre qu’il va pouvoir être présent à la Crypto.com pour le lancement des playoffs contre Houston.

Sans Luka Doncic, ni Austin Reaves, également blessé plusieurs semaines, les Lakers ont réussi à terminer la saison dans le positif (3 victoires – 2 défaites), avec un LeBron James de gala et tout juste nommé « Player of the Week ». Pour autant, cela demandera des efforts supplémentaires, et un éventuel retour de leur génie slovène, pour espérer franchir l’obstacle Rockets au premier tour.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 64 35:46 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.