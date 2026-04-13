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LeBron James et Brandon Ingram en ultimes « Joueurs de la Semaine »

Publié le 13/04/2026 à 21:50 Twitter Facebook

À 41 ans, LeBron James n’en finit plus de défier le temps. Le « King » a été désigné Joueur de la Semaine pour la Conférence Ouest, tandis que Brandon Ingram rafle la mise à l’Est.

LeBron JamesPour cette dernière ligne droite avant les playoffs, LeBron James a compilé 24 points, 6 rebonds et 9,7 passes décisives de moyenne, guidant les Lakers vers un bilan de trois victoires pour une défaite.

De quoi lui permettre de conclure sa 23e saison dans la Grande Ligue avec un nouveau titre de « Joueur de la Semaine ». C’est le 70e de sa carrière, et c’est évidemment un autre record pour le « King », qui a été obligé de reprendre son rôle de locomotive à Los Angeles suite aux blessures de Luka Doncic mais aussi d’Austin Reaves.

À l’Est, Brandon Ingram savoure lui sa première distinction sous les couleurs des Raptors. L’ancien des Pelicans tournait cette dernière semaine à 25,5 points (avec un joli 57,8 % de réussite au tir) et 6,5 rebonds, avec un bilan de 3-1. De quoi aider Toronto à arracher la 5e place de l’Est, et donc une place directe pour les playoffs.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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