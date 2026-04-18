Et Los Angeles a tout intérêt à prendre ce premier match, à domicile, alors que Kevin Durant est incertain. Mais pour cela, il faudra sans doute un très grand LeBron James aux manettes…

– LeBron James inscrit plus de 25.5 points. Cote : 1.76

– LeBron James réussit une performance de 44.5 (Points + rebonds + passes) ou plus. Cote : 2.25

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