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Pronostics NBA | Misez sur le duel entre Stephen Curry et Devin Booker

Publié le 17/04/2026 à 18:20 Twitter Facebook

Paris sportifs – Pariez sur la NBA avec Basket USA et Betclic. Ce vendredi, les Suns et les Warriors s’affrontent pour la dernière place en playoffs à l’Ouest.

Devin Booker et Stephen CurryEst-ce que Devin Booker et les Suns vont assurer à domicile ? Ou bien est-ce que Stephen Curry et les Warriors vont réaliser un deuxième exploit consécutif ? En tout cas, ça devrait artiller de loin…

– Stephen Curry inscrit le plus de paniers à 3-points du match. Cote : 1.55

– Stephen Curry et Devin Booker inscrivent 25 points ou plus chacun. Cote : 2.00

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