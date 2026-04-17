Est-ce que Devin Booker et les Suns vont assurer à domicile ? Ou bien est-ce que Stephen Curry et les Warriors vont réaliser un deuxième exploit consécutif ? En tout cas, ça devrait artiller de loin…

– Stephen Curry inscrit le plus de paniers à 3-points du match. Cote : 1.55

– Stephen Curry et Devin Booker inscrivent 25 points ou plus chacun. Cote : 2.00

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