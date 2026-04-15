Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Au tour des Clippers et des Warriors de vouloir éviter les vacances

Publié le 15/04/2026 à 21:34 Twitter Facebook

Qui sera en vacances dès ce soir ? Rendez-vous à 04h00 (Prime Video) pour savoir qui des Clippers ou des Warriors verra sa saison s’arrêter…

Avant ça, les Sixers et le Magic s’affrontent (01h30, Prime Video) pour savoir qui défiera les Celtics au premier tour.

Programme complet

01h30 | Philadelphie – Orlando (Prime Video)
04h00 | LA Clippers – Golden State (Prime Video)

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

LA Clippers en 1 clic

Golden State Warriors en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes