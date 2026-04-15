Programme du soir | Au tour des Clippers et des Warriors de vouloir éviter les vacances

Avant ça, les Sixers et le Magic s’affrontent (01h30, Prime Video) pour savoir qui défiera les Celtics au premier tour.
Programme complet
01h30 | Philadelphie – Orlando (Prime Video)
04h00 | LA Clippers – Golden State (Prime Video)
Avant ça, les Sixers et le Magic s’affrontent (01h30, Prime Video) pour savoir qui défiera les Celtics au premier tour.
01h30 | Philadelphie – Orlando (Prime Video)
04h00 | LA Clippers – Golden State (Prime Video)
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