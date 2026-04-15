Preview Play-in | LA Clippers (9) – Golden State Warriors (10)

La saison dernière, les Clippers et les Warriors s’affrontaient dans un duel épique pour arracher la sixième place de l’Ouest, une bataille remportée par Los Angeles. Un an plus tard, la situation est bien différente. D’un côté, des Warriors qui n’ont que peu convaincu depuis le début de saison. Assommés par la blessure de Jimmy Butler III puis la longue absence de Stephen Curry, les Warriors ont dégringolé dans les dernières semaines pour finalement se contenter de la dixième place.

Les Clippers, quant à eux, ont vécu « cinq saisons en une » pour reprendre les dires de Nicolas Batum. Après un démarrage raté avec un bilan de 6 victoires pour 21 défaites, ils ont su redresser la barre en finissant la saison régulière avec un bilan positif. Entre temps, James Harden et Ivica Zubac ont quitté le navire tandis que Darius Garland et Bennedict Mathurin sont montés à bord. Finalement, la franchise de Los Angeles peut nourrir quelques regrets avec cette neuvième place. Les Californiens ont perdu deux matchs décisifs face aux Blazers qui ont permis aux coéquipiers de Toumani Camara d’arracher la huitième place.

PRÉSENTATION DES CLIPPERS

Les titulaires : Darius Garland – Kris Dunn – Kawhi Leonard – Derrick Jones Jr. – Brook Lopez

Les remplaçants : Jordan Miller – Kobe Sanders – John Collins – Nicolas Batum – Cam Christie -Bogdan Bogdanovic – TyTy Washington – Norchad Omier – Sean Pedulla

Les absents : Bradley Beal – Yanic Konan-Niederhauser – Isaiah Jackson ?

L’entraîneur : Tyronn Lue

Le point fort

Kawhi Leonard. Difficile de mentionner les Clippers, sans évoquer Kawhi Leonard. À 34 ans, le double champion NBA semble être dans la forme de sa vie puisqu’il tourne à 27.9 points de moyenne, son plus haut total en carrière. Parmi les faits d’armes de l’ailier cette saison, il y a cette série de 57 matchs à minimum 20 points ou encore sa pointe à 55 unités face aux Pistons, signant par la même occasion son record en carrière. Avec la perte de James Harden, parti aux Cavaliers, Kawhi Leonard s’est retrouvé avec toutes les clés de l’attaque et il semble avoir rapidement trouvé ses marques avec Darius Garland. Le numéro 2 n’est pas qu’une machine offensive et il s’avère toujours être un très bon défenseur qui devrait poser des problèmes aux hommes de Steve Kerr.

Le point faible

Les rebonds. À la trade deadline, les Clippers ont décidé de se séparer d’Ivica Zubac pour récupérer Bennedict Mathurin et Isaiah Jackson en plus d’un premier tour de Draft. Par conséquent, les Clippers sont passés d’une équipe moyenne au rebond à une équipe peu performante dans ce secteur, un problème qui s’est accentué avec la perte de Yanic Konan-Niederhauser, blessé au pied. Lors de la saison régulière, les pensionnaires de l’Intuit Dome ne prenaient que 40.6 rebonds par soir, seuls les Nets étant derrière eux. Un souci qui s’est particulièrement vu lors de la double confrontation face aux Blazers qui a condamné les Clippers à cette neuvième place. Bonne nouvelle dans le malheur des Californiens ? Les Warriors ne sont pas des machines à rebonds et se trouvent également parmi les dix pires équipes dans cette catégorie avec 42.3 prises en saison régulière.

PRÉSENTATION DES WARRIORS

Les titulaires : Stephen Curry – Brandin Podziemski – De’Anthony Melton – Draymond Green – Kristaps Porzingis

Les remplaçants : Gui Santos – Gary Payton II – Seth Curry – Charles Bassey – Will Richard – Pat Spencer – Malevy Leons – Nate Williams

Les absents : Jimmy Butler III, Moses Moody

L’entraîneur : Steve Kerr

Le point fort

Un duo Stephen Curry – Kristaps Porzingis qui peut faire des étincelles. En l’absence de Stephen Curry, Kristaps Porzingis a montré de belles choses. Le Letton semble avoir retrouvé des jambes puisqu’il tourne à plus de 16 points de moyenne depuis le All-Star Break malgré une baisse de régime lors des derniers matchs de la saison régulière. Le meneur a lui manqué plusieurs mois de compétition avant de revenir pour les quatre derniers matchs de la saison régulière. Quatre matchs où le frère de Seth s’est montré avec 29 points face aux Rockets, même s’il avait raté le tir de la gagne. Dans la dernière défaite face aux Clippers, il en a mis 24, mais cela n’a pas suffi face à une équipe de Los Angeles qui avait pourtant décidé de reposer Kawhi Leonard. Sur le papier, le duo Curry – Porzingis peut faire sauter le verrou de n’importe quelle défense. Le problème, c’est que les deux joueurs n’ont joué que trois matchs ensemble : trois rencontres perdues par les Warriors dont une défaite face aux Kings…

Le point faible

Des ressources limitées. Si les Clippers ont davantage peiné en défense cette saison, les hommes de Tyronn Lue ont les armes pour gêner Stephen Curry, dont Kris Dunn, capable de partir en mission défensive sur le quadruple champion NBA. Si le « Chef » n’est pas dans un grand soir, tout peut vite devenir compliqué pour Golden State. Brandin Podziemski est sur courant alternatif depuis le début de saison, même s’il a été capable d’aller chercher la barre des 30 points face aux Kings, son record personnel. Le banc ne fait pas rêver et il est difficile de voir un miracle venir de la « second unit » de Golden State.

LA CLÉ DU MATCH

L’armée de Kawhi Leonard. En amont de ce match, Steve Kerr a annoncé qu’il avait pour objectif de contenir Kawhi Leonard en l’empêchant d’avoir des lancers francs. Si le plan de Steve Kerr porte ses fruits, les Clippers pourraient se reposer sur d’autres armes comme Darius Garland ou Bennedict Mathurin. Cependant, les deux joueurs ont connu des difficultés avec leur réussite au mois d’avril. Si l’ancien des Cavaliers a réussi à retrouver de l’adresse lors des dernières sorties, pour Bennedict Mathurin, c’est toujours compliqué. Sur ses cinq derniers matchs, il ne tire qu’à 33 % avec un faible 23 % derrière l’arc. Reste à savoir comment Tyronn Lue va adapter sa rotation, mais John Collins pourrait jouer un rôle majeur en sortie de banc. Sur le papier, les Clippers disposent d’une certaine polyvalence défensive et offensive que n’ont pas les Warriors.

EN SAISON RÉGULIÈRE

3-1 Clippers

28 octobre : Warriors – Clippers (98-79)

5 janvier : Clippers – Warriors (103-102)

2 mars : Warriors – Clippers (101-114)

12 avril : Clippers – Warriors (115-110)

VERDICT

Clippers. Jouer le play-in ressemble à une malédiction pour les Warriors. Depuis l’intronisation de ce format en 2020, Golden State a disputé quatre rencontres pour seulement une seule victoire. Face aux Clippers, l’absence de ressources peut vite jouer en sa défaveur. Pour s’imposer, tous les role players des Warriors devront briller puisque les minutes de Stephen Curry, Al Horford et Kristaps Porzingis seront limitées. Côté Los Angeles, les munitions semblent mieux réparties avec un Kawhi Leonard dans la forme de sa vie, un Darius Garland pour dicter le tempo ou encore un Brook Lopez qui peut mettre le feu à la défense des Warriors grâce à sa réussite derrière l’arc. Avec cet effectif plus complet, les Clippers devraient pouvoir jouer un match de plus, même si un énième coup de chaud de Stephen Curry pourrait sauver les Warriors de l’élimination.

HORAIRE

Dans la nuit de mercredi à jeudi à 4h du matin sur Prime Video