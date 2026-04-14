Même en play-in, le temps de jeu de Stephen Curry sera limité

À Golden State, on n’a pas encore fait une croix sur la saison en cours, mais on ne forcera clairement pas en play-in pour tenter d’arracher un deuxième match à la vie à la mort… afin de défier ensuite le Thunder au premier tour.

Steve Kerr a ainsi annoncé que son trio de vétérans ne dépasserait pas les 40 minutes à l’Intuit Dome d’Inglewood.

Pas question de forcer sur des organismes fragilisés : Stephen Curry traîne des problèmes au genou depuis des mois, Al Horford compose avec un mollet capricieux et Draymond Green tout comme Kristaps Porzingis soignent des douleurs au dos. Sans oublier que la saison de Jimmy Butler s’est arrêtée net début janvier sur une rupture des ligaments croisés du genou, enterrant les dernières illusions de la franchise.

Et pour ne rien arranger, Moses Moody s’est également très gravement blessé au genou le mois dernier.

Kawhi Leonard frais et reposé ?

Le contexte sportif n’a rien de rassurant non plus. Les Warriors se sont contentés de la dernière place qualificative pour le play-in, avec un bilan famélique de 37 victoires pour 45 défaites. Et le match de mercredi sera un remake de la dernière journée de saison régulière, disputée dimanche et perdue 115-110 face à ces mêmes Clippers.

En face, l’approche a été radicalement différente. Kawhi Leonard a ainsi de son côté fait l’impasse sur la dernière rencontre pour arriver frais au play-in…

Avec leur effectif vieillissant et déjà peut-être l’intersaison en tête, les Warriors pourraient bien rater les playoffs pour la deuxième fois en trois ans, et confirmer leur inexorable déclin.