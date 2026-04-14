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Même en play-in, le temps de jeu de Stephen Curry sera limité

Publié le 14/04/2026 à 17:04 Twitter Facebook

Stephen Curry, Kristaps Porzingis et Al Horford joueront tous moins de 40 minutes mercredi soir, à Los Angeles, lors du match de play-in face aux Clippers, a annoncé Steve Kerr. Une gestion prudente qui en dit long sur l’état physique d’un effectif à bout de souffle.

Stephen CurryÀ Golden State, on n’a pas encore fait une croix sur la saison en cours, mais on ne forcera clairement pas en play-in pour tenter d’arracher un deuxième match à la vie à la mort… afin de défier ensuite le Thunder au premier tour.

Steve Kerr a ainsi annoncé que son trio de vétérans ne dépasserait pas les 40 minutes à l’Intuit Dome d’Inglewood.

Pas question de forcer sur des organismes fragilisés : Stephen Curry traîne des problèmes au genou depuis des mois, Al Horford compose avec un mollet capricieux et Draymond Green tout comme Kristaps Porzingis soignent des douleurs au dos. Sans oublier que la saison de Jimmy Butler s’est arrêtée net début janvier sur une rupture des ligaments croisés du genou, enterrant les dernières illusions de la franchise.

Et pour ne rien arranger, Moses Moody s’est également très gravement blessé au genou le mois dernier.

Kawhi Leonard frais et reposé ?

Le contexte sportif n’a rien de rassurant non plus. Les Warriors se sont contentés de la dernière place qualificative pour le play-in, avec un bilan famélique de 37 victoires pour 45 défaites. Et le match de mercredi sera un remake de la dernière journée de saison régulière, disputée dimanche et perdue 115-110 face à ces mêmes Clippers.

En face, l’approche a été radicalement différente. Kawhi Leonard a ainsi de son côté fait l’impasse sur la dernière rencontre pour arriver frais au play-in…

Avec leur effectif vieillissant et déjà peut-être l’intersaison en tête, les Warriors pourraient bien rater les playoffs pour la deuxième fois en trois ans, et confirmer leur inexorable déclin.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Stephen Curry 43 30:54 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 2.8 1.1 0.4 1.7 26.6
Jimmy Butler Iii 38 31:06 51.9 37.6 86.4 2.3 3.2 5.6 4.9 1.6 1.4 0.2 1.2 20.0
Kristaps Porziņģis 15 23:44 43.3 31.1 84.4 1.3 4.1 5.3 2.3 1.7 0.6 1.1 2.5 16.1
Brandin Podziemski 82 28:27 45.5 37.1 79.7 0.9 4.2 5.1 3.7 1.6 1.1 0.2 1.7 13.8
De'anthony Melton 49 22:58 40.7 29.4 82.6 0.8 2.4 3.2 2.6 1.9 1.6 0.4 1.9 12.3
Moses Moody 60 25:40 44.0 40.1 77.0 0.9 2.5 3.3 1.6 1.0 1.0 0.6 2.0 12.1
Jonathan Kuminga 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 2.3 0.4 0.3 1.7 12.1
Charles Bassey 5 20:00 67.7 0 84.6 2.4 4.8 7.2 1.0 0.8 0.4 1.4 2.2 10.6
Gui Santos 68 20:31 50.0 35.1 72.5 1.1 2.8 3.9 2.3 1.5 0.9 0.3 2.1 9.2
Draymond Green 68 27:29 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.7 0.9 0.6 2.9 8.4
Al Horford 45 21:32 42.6 36.1 84.6 1.0 3.9 4.9 2.6 0.9 0.7 1.1 1.1 8.3
Lj Cryer 18 16:13 40.2 39.4 89.5 0.2 1.3 1.6 1.0 0.8 0.2 0.0 1.6 8.2
Buddy Hield 44 17:27 43.3 34.4 79.4 0.6 1.9 2.5 1.5 1.0 0.8 0.2 1.3 8.0
Nate Williams 14 17:04 48.9 43.3 86.7 1.4 0.7 2.1 1.0 1.1 0.4 0.0 1.9 8.0
Quinten Post 67 17:18 44.0 33.6 79.1 1.0 3.0 4.0 1.4 0.8 0.4 0.5 1.9 7.7
Gary Payton Ii 73 15:39 58.3 29.1 65.0 1.4 2.2 3.6 1.7 0.8 0.9 0.3 1.8 7.5
Pat Spencer 66 18:37 42.7 35.7 77.2 0.8 1.6 2.4 3.5 1.3 0.7 0.1 1.1 7.2
Seth Curry 10 13:18 49.0 48.0 91.7 0.4 0.8 1.2 1.0 0.2 0.3 0.0 0.7 7.1
Will Richard 69 19:57 46.8 33.5 85.2 1.0 1.5 2.5 1.3 0.8 1.2 0.1 1.9 6.4
Trayce Jackson-davis 36 11:25 58.8 100.0 55.8 1.3 1.8 3.1 0.9 0.5 0.4 0.5 1.1 4.2
ömer Yurtseven 9 11:33 42.3 0.0 66.7 1.4 1.9 3.3 0.9 1.0 0.2 0.1 1.7 3.8
Malevy Leons 25 11:02 44.4 25.0 78.9 1.2 0.9 2.1 0.9 0.5 0.6 0.4 1.2 3.3

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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