Pluie de contrats à un million de dollars en WNBA

C’est ce samedi que les joueuses WNBA devenues « free agents » pourront officiellement signer leurs nouveaux contrats. Pourtant, plusieurs d’entre elles ont déjà annoncé la franchise dans laquelle elles évolueront.

Après la prolongation de Jackie Young aux Aces et le retour de Nneka Ogwumike aux Sparks, c’est la nouvelle franchise du Toronto Tempo qui s’est activé. Le club canadien a signé Marina Mabrey, récupérée lors de la Draft d’expansion, au max sur deux ans. L’ancienne joueuse du Sun a été rejointe par Brittney Sykes qui signe aussi un contrat maximum (1.19 million de dollars la saison). Le Toronto Tempo devient ainsi la première franchise à avoir un « backcourt » composé de deux joueuses signées au salaire maximum.

De son côté, Allisha Gray a touché le pactole au Dream puisqu’elle y poursuit l’aventure au max pour trois ans. L’arrière est accompagnée de Naz Hillmon, elle aussi prolongée sur trois ans et de Jordin Canada qui rempile pour deux nouvelles saisons. Enfin, Brionna Jones a aussi signé un nouveau contrat sur plusieurs années.

Alyssa Thomas a annoncé qu’elle effectuerait son retour au Mercury sans que les modalités de ce nouveau contrat n’aient été communiquées*.

Le supermax pour Kelsey Mitchell, une ristourne pour Arike Ogunbowale

La grande nouveauté de cette nouvelle convention collective, c’est l’apparition du contrat supermax, qui peut atteindre 1,4 million de dollars. La première à en bénéficier est Kelsey Mitchell. La coéquipière de Caitlin Clark a prolongé au Fever pour une saison. Un contrat de courte durée qui s’explique par les futurs besoins financiers du Fever puisque que les contrats rookie d’Aliyah Boston et de Caitlin Clark prennent fin en 2027 et 2028. Sans surprise, la franchise d’Indiana va vouloir sortir le chéquier pour conserver ses deux jeunes vedettes.

À Dallas, Arike Ogunbowale était aussi éligible à son contrat supermax, mais elle a préféré ne pas le signer. ESPN rapporte que la joueuse des Wings a préféré prendre un salaire inférieur sur plusieurs années afin de permettre au « front office » de construire une équipe plus compétitive.

En parlant de compétition, les Las Vegas Aces vont conserver l’intégralité de leur noyau dur. En plus de Jackie Young, Chelsea Gray a prolongé pour trois millions sur trois ans. Jewell Loyd va prendre 2.2 millions sur trois ans. Seule A’ja Wilson manque à l’appel, mais la prolongation de la MVP en titre ne devrait plus tarder. La star de Las Vegas a affirmé, il y a seulement quelques jours, son envie de prolonger l’aventure dans le Nevada.

En vrac

Natisha Hiedeman quitte les Lynx pour rejoindre le Storm avec un contrat de deux ans

quitte les Lynx pour rejoindre le Storm avec un contrat de deux ans Jessica Sheppard prolonge sur plusieurs années aux Lynx

prolonge sur plusieurs années aux Lynx Elizabeth Williams prolonge au Sky pour 1.2 million de dollars sur deux ans

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*Les premières signatures seront officialisées ce samedi avec toutes les modalités entourant chaque nouveau contrat.