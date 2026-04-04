Au tour d’A’ja Wilson d’annoncer son retour à Las Vegas

L’entrée en vigueur du nouvel accord collectif ne va pas bouleverser le paysage de la WNBA et de ses joueuses majeures. Et ce n’est pas vraiment une surprise.

Après Sabrina Ionescu et Breanna Stewart, qui ont affirmé qu’elles rempileraient pour New York à l’aube de la reprise de la saison, A’ja Wilson a précisé à son tour qu’elle n’envisageait pas de jouer ailleurs qu’à Las Vegas.

« Je ne regarde pas », a-t-elle déclaré hier matin depuis le centre d’entraînement du Phoenix Mercury où l’équipe nationale américaine est en stage de préparation. « Je sais exactement où je suis. J’adore Vegas. Je ne quitterai pas Vegas. Je veux remporter un nouveau titre. Je veux défendre le titre que nous avons à Las Vegas. Je veux m’améliorer en tant que leader et en tant que joueuse. Tout le reste suivra naturellement. »

Un contrat supermax sur le coin de la table

Pilier des Las Vegas Aces depuis 2018, avec qui elle a remporté trois titres WNBA et quatre titres de MVP de la saison, A’ja Wilson n’entend évidemment pas quitter Vegas. D’autant qu’une belle augmentation l’attend quoiqu’il arrive, avec la conclusion attendue d’un contrat supermax à 1.4 million de dollars, contre 250 000 dollars lors de l’accord précédent.

Les enjeux financiers ont évolué et tout le monde aura sa part du gâteau puisque tous les standards virent à la hausse. En ce sens, A’ja Wilson conseille à celles qui s’apprêtent à vivre la « free agency » à fond de ne pas penser qu’à l’argent.

« Le défi est simplement de le faire, d’y arriver. De trouver son chez soi, là où tu penses que c’est le bon endroit pour toi », a-t-elle ajouté. « J’espère que lorsque chacune examinera ses équipes et la direction qu’elle souhaite prendre, elle choisira l’endroit où son cœur la mène ».