Los Angeles aura donc besoin d’un grand Kawhi Leonard pour conserver sa place, qui lui permettra d’avoir deux chances de se qualifier en playoffs. « The Klaw » sera-t-il au rendez-vous ?

– Kawhi Leonard réussit une performance (Points + passes + rebonds) de 39,5 ou plus. Cote : 1.98

– Kawhi Leonard prend plus de 7,5 rebonds. Cote : 2.10

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