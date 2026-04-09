Jalen Green rechute encore à Phoenix

La première saison de Jalen Green à Phoenix n’est décidément pas un long fleuve tranquille. L’arrière avait manqué la quasi-totalité de la première moitié de saison, touché aux ischio-jambiers.

Mercredi, il n’aura fait qu’un passage furtif sur le parquet face aux Mavericks, trois minutes et cinquante secondes précisément avant de sortir, blessé à la jambe. « Je ne sais pas ce qu’il en est des examens, mais Jalen est touché au genou droit» a précisé l’entraîneur Jordan Ott, en conférence de presse.

L’ancien joueur des Rockets est sorti en boitant, rejoignant directement les vestiaires. Jalen Green a fait ensuite une rapide apparition à la mi-temps pour se tester, a encore expliqué le coach…

En vain donc, signant la fin de soirée du troisième scoreur de Phoenix. Son absence n’a pas été trop préjudiciable puisque la franchise de l’Arizona a validé la 7e place de la conférence Ouest après sa victoire face à Dallas.

Donner du rythme à ses stars ou les faire souffler, le dilemme des Suns

Jalen Green a désormais deux derniers matchs de saison régulière pour se refaire une santé, même si la tentation d’enfin pouvoir aligner le trio avec Devin Booker et Dillon Brooks est présente. Les trois hommes n’ont pu jouer que neuf rencontres ensemble cette saison, entre les blessures des uns et des autres.

« Nous allons continuer d’évaluer comment les gars sortent de ce back-to-back » a ajouté Jordan Ott suite aux deux matchs de sa formation mardi et mercredi. « Nous allons nous organiser en conséquence du mieux que l’on peut. C’est encore une fois la balance entre garder du rythme ou prendre du repos, en particulier pour un groupe qui n’a pas eu une tonne de minutes ensemble sur le terrain. Mais la priorité numéro un est toujours la santé. »

Devin Booker est lui encore plus catégorique : « Maintenant que nous avons consolidé notre septième place, les prochains matchs n’importent pas vraiment jusqu’à mardi prochain«, date du play-in, a assumé le franchise player des Suns. « Cela pourrait être le moment pour nous de récupérer une bonne fois pour toutes. »

Phoenix, qui a aussi perdu Jordan Goodwin, touché à la cheville gauche, doit affronter les Lakers vendredi, avant de conclure la saison régulière dimanche à Oklahoma City. Si cet ultime match ne devrait avoir qu’un faible intérêt sportif entre deux équipes ayant déjà validé leur place finale, Los Angeles devra de son côté sauver sa 4e place.

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 31:55 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34:14 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 31:43 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 82 32:53 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0 2025-26 PHO 32 25:53 42.2 31.3 74.7 0.5 3.1 3.6 2.8 1.3 1.1 2.3 0.3 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.