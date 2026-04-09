Jericho Sims profite de la fin de saison sans enjeu de Milwaukee

Les journées sont longues pour les Bucks depuis plusieurs semaines, avec seulement cinq victoires depuis un mois et demi. Néanmoins, elles profitent à Jericho Sims, qui se fait plaisir. La preuve : sur les neuf derniers matches, il tourne à 8.9 points à 64% de réussite au shoot, 8.6 rebonds et 3.9 passes de moyenne en 28 minutes.

Surtout, si on entre dans le détail, il bat ses records personnels. Le 1er avril, contre Houston, il a gobé 20 rebonds. Puis, les 3 et 7 avril, il avait délivré 6 passes décisives. Enfin, mercredi face aux Pistons, il s’est offert son premier triple-double en carrière avec 11 points, 11 rebonds et 10 passes en 38 minutes !

Il a désormais une nouvelle marque de référence à la passe, avec sa vision loin du cercle. « On a vu beaucoup d’actions où je suis en tête de raquette et ça ouvre des opportunités pour faire le jeu », commente-t-il. « Et les gars peuvent mettre des tirs. Il s’agit simplement de les servir, de leur offrir des espaces. »

Jericho Sims a particulièrement bien trouvé ses coéquipiers quand ces derniers coupent vers le cercle. La preuve avec sa dernière passe, pour Cormac Ryan, imaginée par Doc Rivers sur le banc, qui a dessiné ce système rien que pour son pivot. « Je ne réussis pas sans mes coéquipiers sur le parquet », glisse l’ancien de New York.

« Surtout à ce moment de la saison, c’est plutôt cool », réagit-il sur son triple-double. « Cela me donne une certaine dynamique avant l’intersaison, quelque chose sur lequel je vais pouvoir revenir. »

Jericho Sims Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NY 41 13:32 72.2 41.4 1.5 2.6 4.1 0.5 1.6 0.3 0.5 0.5 2.2 2022-23 NY 52 15:37 77.6 0.0 75.0 1.9 2.8 4.7 0.5 1.8 0.3 0.5 0.5 3.4 2023-24 NY 45 13:00 69.1 66.7 1.2 2.0 3.3 0.6 1.0 0.2 0.4 0.4 2.0 2024-25 MIL 14 15:00 68.0 1.4 3.4 4.9 0.8 1.4 0.1 0.9 0.6 2.4 2024-25 NY 39 10:49 60.9 61.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.2 0.2 0.5 0.3 1.6 2025-26 MIL 64 19:02 78.9 61.4 2.0 3.3 5.3 1.4 2.1 0.2 1.1 0.2 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.