Programme du soir | Les Hawks en playoffs ?

En cas de succès face aux Clippers (04h00) ou de revers des Spurs face aux Blazers (03h30), alors que Victor Wembanyama ne sera pas en tenue, le Thunder validera de son côté la première place de l’Ouest.

À suivre aussi le duel entre le Magic et les Wolves (01h00) et le retour de Cade Cunningham face aux Bucks (01h00).

Programme complet

01h00 | Cleveland – Atlanta (beIN Sports 1)

01h00 | Orlando – Minnesota

01h00 | Detroit – Milwaukee

03h00 | Denver – Memphis

03h30 | San Antonio – Portland

04h00 | LA Clippers – Oklahoma City

04h00 | Phoenix – Dallas