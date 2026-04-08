Programme du soir | Les Hawks en playoffs ?

En cas de succès face aux Clippers (04h00) ou de revers des Spurs face aux Blazers (03h30), alors que Victor Wembanyama ne sera pas en tenue, le Thunder validera de son côté la première place de l’Ouest.
À suivre aussi le duel entre le Magic et les Wolves (01h00) et le retour de Cade Cunningham face aux Bucks (01h00).
Programme complet
01h00 | Cleveland – Atlanta (beIN Sports 1)
01h00 | Orlando – Minnesota
01h00 | Detroit – Milwaukee
03h00 | Denver – Memphis
03h30 | San Antonio – Portland
04h00 | LA Clippers – Oklahoma City
04h00 | Phoenix – Dallas