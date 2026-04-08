Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Les Hawks en playoffs ?

Publié le 8/04/2026 à 21:04 Twitter Facebook

En cas de victoire face aux Cavaliers (01h00, beIN Sports 1), Zaccharie Risacher et ses partenaires seront officiellement qualifiés pour les playoffs !

programme du soirEn cas de succès face aux Clippers (04h00) ou de revers des Spurs face aux Blazers (03h30), alors que Victor Wembanyama ne sera pas en tenue, le Thunder validera de son côté la première place de l’Ouest.

À suivre aussi le duel entre le Magic et les Wolves (01h00) et le retour de Cade Cunningham face aux Bucks (01h00).

Programme complet

01h00 | Cleveland – Atlanta (beIN Sports 1)
01h00 | Orlando – Minnesota
01h00 | Detroit – Milwaukee
03h00 | Denver – Memphis
03h30 | San Antonio – Portland
04h00 | LA Clippers – Oklahoma City
04h00 | Phoenix – Dallas

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Atlanta Hawks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes