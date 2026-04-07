Et dans un sprint final où il a besoin d’enchaîner les grosses performances pour marquer les esprits des votants au trophée de Rookie de l’année, Cooper Flagg devrait encore noircir la feuille de stats…

– Cooper Flagg réussit une performance de 39,5 (Points + rebonds + passes) ou plus. Cote : 1.82

– Cooper Flagg à plus de 12,5 (Passes + rebonds). Cote : 1.93

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Betclic vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

BETCLIC TV, C’EST QUOI ?

Betclic TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Betclic suffit pour en profiter, et c’est valable pour la NBA, mais aussi La Liga, la Serie A ou encore la NHL.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.