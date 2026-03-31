Jaden Ivey coupé par les Bulls après ses propos anti-LGBTQ+ !

La descente aux enfers de Jaden Ivey se poursuit. Plus d’un an après sa terrible fracture du péroné, qui lui avait ensuite valu un déclassement dans la hiérarchie des Pistons et un transfert chez les Bulls, le voilà maintenant coupé par la franchise de l’Illinois !

Selon ESPN, cette décision est liée à ses récentes déclarations anti-LGBTQ+, tenues pendant près de 45 minutes sur ses réseaux sociaux. Le joueur y critiquait notamment le fait que la NBA célèbre le « Pride Month », période destinée à promouvoir l’inclusion et les droits des personnes LGBTQ+.

« Le monde met en avant le mouvement LGBTQ+, n’est-ce pas ? Ils célèbrent le ‘Mois des fiertés’ (Pride Month) et la NBA le fait aussi. Ils le montrent au monde entier et ils disent : ‘Venez vous joindre à nous pour le Mois des Fiertés, pour célébrer l’injustice, l’iniquité’. Ils le proclament. Ils le proclament sur les panneaux publicitaires, dans les rues. [Cette] iniquité. Alors, comment se fait-il qu’on ne puisse pas parler de droiture, de rectitude ? Qui sont-ils pour dire : ‘Ce gars est fou’ ? » lâchait-il, alors que les Bulls l’avaient mis en garde contre son attitude jugée extrêmement « moralisatrice » dans le vestiaire.

Sur les réseaux sociaux, il parlait de ses dépressions, de sa conversion à la religion mais aussi des paroles de chansons « immorales », d’anticatholicisme, d’avortement et digresser sur son amour pour la tarte aux pommes…

Quel avenir pour ce talent brisé ?

Dans la foulée, l’intéressé a lancé un live pour s’interroger sur la situation : « Les Bulls ont dit que ma conduite causait du tort à l’équipe. Mais pourquoi n’ont-ils pas juste dit qu’ils n’étaient pas d’accord avec ma position sur les LGBTQ+ ? En quoi mon comportement est-il préjudiciable à l’équipe ? Qu’ai-je fait à l’équipe et aux joueurs ? »

Déjà en difficulté sportivement à Chicago, où l’on se demandait même s’il fallait réellement miser sur lui à long terme, tandis que sa saison s’est achevée prématurément à cause de son genou, Jaden Ivey voit donc son image se dégrader au moment où son futur s’annonçait très incertain.

Non prolongé par Detroit à l’automne, l’arrière testera le marché cet été en tant que « free agent » non protégé, quatre ans après avoir été drafté en 5e position, et on peut se demander si une équipe essaiera de le relancer.

Également confronté à des problèmes de dépression, Jaden Ivey possède un talent certain, étant notamment capable de tourner à quasiment 18 points, 4 rebonds et 4 passes de moyenne (à 41% à 3-points) avant sa blessure, mais il a toutefois admis que le joueur qu’il était autrefois « est mort » aujourd’hui.

« Il y a un certain niveau d’attentes et de normes ici. Tout le monde vient avec ses propres expériences personnelles, mais on doit tous être professionnels. Il doit y avoir beaucoup de respect entre tout le monde et on doit s’entraider et être responsables du respect des normes », a par ailleurs conclu Billy Donovan.

Jaden Ivey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 74 31:08 41.6 34.3 74.7 1.0 2.9 3.9 5.2 3.3 0.8 3.2 0.2 16.3 2023-24 DET 77 28:48 42.9 33.6 74.9 1.1 2.3 3.4 3.8 2.6 0.7 2.5 0.5 15.4 2024-25 DET 30 29:56 46.0 40.9 73.3 1.3 2.8 4.1 4.0 2.2 0.9 3.0 0.4 17.6 2025-26 CHI 4 28:45 41.7 38.1 88.9 1.3 3.5 4.8 4.0 2.3 2.0 1.5 0.5 11.5 2025-26 DET 33 16:49 45.0 37.2 78.9 0.6 1.6 2.2 1.6 1.3 0.5 1.1 0.4 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.