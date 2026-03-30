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Stats & Highlights | Pas d’accroc pour les Clippers et les Blazers

Publié le 30/03/2026 à 7:17 Twitter Facebook

NBA – Statu-quo à l’Ouest où les Clippers et les Blazers s’accrochent à leurs 8e et 9e places.

darius garland clippers

En début de soirée, les Clippers ont signé une 5e victoire de rang, en s’imposant 127-113 à Milwaukee. Aux côtés d’un spectaculaire Darius Garland (15 points, 11 passes), Bennedict Mathurin (28 points), John Collins (22 points) et Kawhi Leonard (20 points) ont fait preuve d’adresse (58% aux tirs) et d’opportunisme (33 points inscrits sur 22 balles perdues) pour repousser les Bucks de Gary Trent Jr. (36 points). C’est la 10e défaite en 12 matches pour des Bucks qui ont fini la rencontre à six…

Même sérieux pour les Blazers qui égalent leur plus large victoire de la saison en s’imposant de 35 points face aux Wizards (123-88), qui subissent leur 18e défaite en 19 matches. A l’image de Bilal Coulibaly (2 sur 14 aux tirs), les Wizards était aussi affaiblis que faibles, et Portland a flirté avec les 40 points d’avance. Avec 23 points de Toumani Camara, 21 points de Scoot Henderson et 20 points de Deni Avdija, Portland confirme sa bonne forme avec une 6e victoire sur ses 8 derniers matchs.

Après avoir été mis au repos face aux Warriors, Nolan Traoré participe activement à la victoire des Nets face aux Kings (116-99). C’est la première en 11 matches ! Avec le plus gros temps de jeu de sa formation, le rookie compile 17 points, 6 passes et 3 rebonds. En face, Maxime Raynaud cumule 13 points et 8 rebonds, insuffisant pour empêcher les Kings de subir un 4e revers de rang.

OKC – New York
Indiana – Miami
New Orleans – Houston
Denver – Golden State
Charlotte – Boston
Toronto – Orlando

Brooklyn – Sacramento 116 – 99

Brooklyn Nets / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nolan Traoré 30 6/13 2/9 3/5 0 3 3 6 4 1 4 0 10 17 14
Drake Powell 28 6/8 4/6 0/0 0 2 2 2 1 1 0 0 6 16 19
Noah Clowney 20 5/11 3/6 2/4 0 7 7 1 1 2 1 2 14 15 18
Nicolas Claxton 23 4/8 0/1 2/3 1 6 7 3 2 0 0 1 2 10 16
Terance Mann 22 2/3 2/3 2/2 1 1 2 3 1 2 3 0 4 8 11
Ochai Agbaji 25 6/11 2/6 4/4 0 1 1 0 1 0 0 0 20 18 14
Tyson Etienne 20 3/5 3/5 0/0 0 0 0 4 1 2 0 0 -2 9 13
Ben Saraf 26 3/10 0/0 2/2 4 4 8 6 3 0 5 0 6 8 10
Malachi Smith 16 3/5 1/1 0/0 2 1 3 1 0 1 1 0 9 7 9
E.J. Liddell 22 2/7 0/3 0/0 2 2 4 2 6 0 1 1 13 4 5
Chaney Johnson 8 2/4 0/1 0/0 2 1 3 2 1 1 0 0 3 4 8
Total 42/85 17/41 15/20 12 28 40 30 21 10 15 4 116
Sacramento Kings / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Devin Carter 29 6/12 3/5 5/5 2 6 8 5 1 1 2 0 -11 20 26
Nique Clifford 37 8/14 1/4 0/0 1 6 7 2 3 0 4 0 -15 17 16
Precious Achiuwa 34 7/14 0/1 2/7 4 4 8 1 2 1 3 0 -20 16 11
Maxime Raynaud 32 4/10 0/0 5/8 2 6 8 2 5 1 1 0 -7 13 14
Daeqwon Plowden 26 1/8 0/7 0/0 0 2 2 3 5 1 1 0 -16 2 0
DaQuan Jeffries 26 4/9 2/6 4/4 1 1 2 0 5 2 0 0 -6 14 13
Doug McDermott 24 4/8 4/8 0/0 0 3 3 0 0 0 1 0 -2 12 10
Dylan Cardwell 14 2/4 0/0 0/0 2 1 3 1 1 0 0 2 -3 4 8
Killian Hayes 18 0/5 0/1 1/1 0 2 2 7 1 1 3 1 -5 1 4
Total 36/84 10/32 17/25 12 31 43 21 23 7 15 3 99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIL113
LAC127
IND135
MIA118
BRO116
SAC99
CHA99
BOS114
TOR139
ORL87
POR123
WAS88
NOR102
HOU134
OKC111
NYK100
DEN116
GSW93

Milwaukee – LA Clippers 113 – 127

Milwaukee Bucks / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Gary Trent Jr. 37 12/21 9/15 3/4 0 2 2 4 4 2 5 0 -8 36 29
Andre Jackson Jr. 33 5/8 1/2 2/2 1 5 6 0 5 2 4 0 -15 13 14
Ousmane Dieng 22 3/8 0/4 1/2 0 2 2 4 6 1 3 0 -5 7 5
Jericho Sims 23 3/5 0/0 0/0 2 3 5 3 3 1 2 0 -16 6 11
Pete Nance 39 2/9 1/6 0/0 1 2 3 1 2 2 2 0 -10 5 2
Taurean Prince 38 7/12 4/7 0/0 0 6 6 8 1 2 5 1 -2 18 25
A.J. Green 28 4/8 2/5 5/5 0 3 3 3 6 2 0 0 -18 15 19
Cormac Ryan 20 4/6 3/5 2/2 0 0 0 0 3 1 1 0 4 13 11
Total 40/77 20/44 13/15 4 23 27 23 30 13 22 1 113
LA Clippers / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
John Collins 35 9/13 0/2 4/5 1 2 3 3 5 0 1 1 -1 22 23
Kawhi Leonard 22 8/16 4/7 0/0 3 5 8 2 1 0 1 0 11 20 21
Darius Garland 27 5/9 3/7 2/2 0 2 2 11 0 2 5 0 19 15 21
Derrick Jones Jr. 26 6/9 1/1 0/0 0 4 4 0 4 2 1 1 14 13 16
Brook Lopez 25 2/3 0/1 4/5 0 7 7 1 2 4 0 2 23 8 20
Bennedict Mathurin 27 7/10 1/1 13/14 1 5 6 1 2 0 4 0 -3 28 27
Kris Dunn 32 4/5 2/3 0/0 0 2 2 5 3 2 2 0 10 10 16
Jordan Miller 24 2/7 0/3 1/2 2 3 5 3 1 3 1 0 1 5 9
Nicolas Batum 12 1/4 1/4 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 5 3 3
Kobe Sanders 10 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 -9 3 3
Total 45/77 13/30 24/28 7 32 39 27 19 14 16 4 127

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIL113
LAC127
IND135
MIA118
BRO116
SAC99
CHA99
BOS114
TOR139
ORL87
POR123
WAS88
NOR102
HOU134
OKC111
NYK100
DEN116
GSW93

Portland – Washington 123 – 88

Portland Trail Blazers / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Toumani Camara 28 8/14 4/9 3/4 1 6 7 1 2 3 1 0 35 23 26
Scoot Henderson 25 6/11 1/3 8/9 0 3 3 7 4 0 2 0 26 21 23
Deni Avdija 27 8/16 1/3 3/6 1 6 7 5 1 2 4 0 22 20 19
Jrue Holiday 22 3/6 3/5 2/2 0 1 1 2 1 0 1 0 19 11 10
Donovan Clingan 21 3/6 0/2 0/0 2 3 5 1 2 0 0 5 27 6 14
Matisse Thybulle 19 4/6 2/3 0/0 0 5 5 2 2 0 1 1 23 10 15
Kris Murray 31 4/8 1/5 0/0 2 0 2 2 3 0 1 0 16 9 8
Blake Wesley 11 3/7 0/2 1/4 1 2 3 0 1 0 1 0 1 7 2
Hansen Yang 11 1/5 0/2 4/4 1 3 4 0 3 0 2 1 1 6 5
Jayson Kent 12 2/3 0/1 1/1 0 2 2 0 1 1 0 1 -1 5 8
Robert Williams III 15 2/3 0/0 0/0 1 5 6 1 2 1 0 2 9 4 13
Sidy Cissoko 18 0/1 0/1 1/2 2 2 4 2 2 1 1 0 -3 1 5
Total 44/86 12/36 23/32 11 38 49 23 24 8 14 10 123
Washington Wizards / 88 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Carlton Carrington 23 4/13 1/5 2/2 1 1 2 4 3 1 4 0 -29 11 5
Tristan Vukcevic 16 2/5 2/3 4/4 0 2 2 0 4 1 0 1 -12 10 11
Julian Reese 39 4/12 0/0 0/2 3 10 13 4 5 1 4 0 -28 8 12
Leaky Black 22 2/5 0/0 1/2 4 4 8 2 1 0 0 0 -11 5 11
Bilal Coulibaly 24 2/14 0/5 0/0 1 4 5 2 2 0 2 0 -32 4 -3
Will Riley 25 4/9 1/3 5/5 0 1 1 1 2 2 0 0 -6 14 13
Sharife Cooper 19 4/9 0/1 2/2 0 1 1 2 1 0 2 0 -11 10 6
Justin Champagnie 24 4/8 1/2 1/1 0 2 2 1 2 0 0 1 -11 10 10
Anthony Gill 31 4/7 0/1 0/0 0 3 3 0 4 1 2 0 -34 8 7
Jamir Watkins 17 2/5 0/2 4/4 0 2 2 0 4 1 1 0 -1 8 7
Total 32/87 5/22 19/22 9 30 39 16 28 7 15 2 88

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIL113
LAC127
IND135
MIA118
BRO116
SAC99
CHA99
BOS114
TOR139
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NOR102
HOU134
OKC111
NYK100
DEN116
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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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