Stats & Highlights | Pas d’accroc pour les Clippers et les Blazers

En début de soirée, les Clippers ont signé une 5e victoire de rang, en s’imposant 127-113 à Milwaukee. Aux côtés d’un spectaculaire Darius Garland (15 points, 11 passes), Bennedict Mathurin (28 points), John Collins (22 points) et Kawhi Leonard (20 points) ont fait preuve d’adresse (58% aux tirs) et d’opportunisme (33 points inscrits sur 22 balles perdues) pour repousser les Bucks de Gary Trent Jr. (36 points). C’est la 10e défaite en 12 matches pour des Bucks qui ont fini la rencontre à six…

Même sérieux pour les Blazers qui égalent leur plus large victoire de la saison en s’imposant de 35 points face aux Wizards (123-88), qui subissent leur 18e défaite en 19 matches. A l’image de Bilal Coulibaly (2 sur 14 aux tirs), les Wizards était aussi affaiblis que faibles, et Portland a flirté avec les 40 points d’avance. Avec 23 points de Toumani Camara, 21 points de Scoot Henderson et 20 points de Deni Avdija, Portland confirme sa bonne forme avec une 6e victoire sur ses 8 derniers matchs.

Après avoir été mis au repos face aux Warriors, Nolan Traoré participe activement à la victoire des Nets face aux Kings (116-99). C’est la première en 11 matches ! Avec le plus gros temps de jeu de sa formation, le rookie compile 17 points, 6 passes et 3 rebonds. En face, Maxime Raynaud cumule 13 points et 8 rebonds, insuffisant pour empêcher les Kings de subir un 4e revers de rang.

Brooklyn – Sacramento 116 – 99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIL 113 LAC 127 IND 135 MIA 118 BRO 116 SAC 99 CHA 99 BOS 114 TOR 139 ORL 87 POR 123 WAS 88 NOR 102 HOU 134 OKC 111 NYK 100 DEN 116 GSW 93

Milwaukee – LA Clippers 113 – 127

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIL 113 LAC 127 IND 135 MIA 118 BRO 116 SAC 99 CHA 99 BOS 114 TOR 139 ORL 87 POR 123 WAS 88 NOR 102 HOU 134 OKC 111 NYK 100 DEN 116 GSW 93

Portland – Washington 123 – 88

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.