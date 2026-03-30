Le Heat pris au piège à Indiana !

Au plus mauvais moment, Miami n’avance plus ! Les Floridiens ont encaissé cette nuit leur septième défaite en huit matchs, touchant le fond à Indiana, bon dernier de la conférence Est ! Toujours privé de Norman Powell et trop permissif en défense, le Heat s’est laissé surprendre par des Pacers qui n’avaient plus gagné à la maison depuis près de deux mois, mais qui ont su trouver les solutions autour de Pascal Siakam (30 points, 11 rebonds, 6 passes décisives), de la paire arrière McConnell-Nembhard et d’un banc super productif !

Après un départ sérieux (7-15), Miami a commencé à vaciller lorsque Micah Potter a envoyé quatre paniers à 3-points en sortie de banc, accompagné par une entrée également remarquée de TJ McConnell. Le Heat a pu compter sur le festival Tyler Herro (16 points en premier quart-temps) et le 3-points de Jaime Jaquez Jr au buzzer pour garder la main après 12 minutes (34-36). C’est ensuite un Pascal Siakam inspiré qui a pris feu en passant 17 points dans le deuxième acte, dont deux paniers de suite à 3-points qui ont contribué à creuser l’écart jusqu’à ce que Micah Potter ne porte l’écart à +10, encore à 3-points (72-62) !

Jaime Jaquez a suppléé la paire Herro-Adebayo en scorant 7 points avant le repos pour ramener les Floridiens dans le coup (79-75). Plus appliqués en défense, les hommes d’Erik Spoelstra ont alors retenté de s’échapper au score avec cette fois de l’adresse extérieure entre les quatre paniers à 3-points de la paire Herro-Wiggins et celui de Kel’el Ware qui a brièvement placé Miami à +4 (96-100).

Le répit fut de courte durée car les Pacers ont répliqué dans la foulée pour repasser devant, sans négliger le spectacle à l’image des paniers du voltigeur Obi Toppin et de son coéquipier Kobe Brown pour bien finir le troisième quart-temps (108-107) ou le dunk de Jay Huff en début de quatrième. Cette fois, malgré les efforts du trio Larsson-Jaquez-Wiggins, Miami a fini par craquer en encaissant un 23-7 en 9 minutes, dépassé par les 3-points du tandem Sheppard-Nembhard et le chantier des intérieurs Pascal Siakam et Jay Huff, qui ont su guider les locaux jusqu’à la victoire face à des Floridiens un poil frustrés, à l’image de la faute technique de Davion Mitchell qui n’a pas aidé le Heat dans le sprint final (135-118).

CE QU’IL FAUT RETENIR

La fin d’un cauchemar pour Indiana. Battus de peu par les Lakers (130-137) puis les Clippers (113-114), les Pacers avaient bon espoir à mettre fin à près de deux mois sans victoire à la maison. Après avoir concédé 11 revers de suite au Gainbridge Fieldhouse, le 12e match a finalement été le bon, avec la manière en prime !

Les mêmes maux pour Miami. Erik Spoelstra a déjà tiré la sonnette d’alarme mais rien ne bouge, Miami continue de manquer de rigueur en défense. Après avoir concédé 136 puis 149 points lors de leurs deux derniers revers face à San Antonio et Cleveland, les Floridiens ont encore été trop laxistes en défense en encaissant 135 points !

Le banc révolté des Pacers. 77 points inscrits par le banc, c’est évidemment le record de la saison pour Indiana, qui a en plus pu compter sur un Pascal Siakam toujours irréprochable. On retiendra notamment les 21 points de Micah Potter à 5/6 de loin et le record en carrière à 18 points de Kobe Brown (7/11), également auteur de 4 rebonds et 5 passes décisives.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.