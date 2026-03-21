Ivica Zubac au frigo jusqu’à la saison prochaine

C’est déjà la fin de saison pour Ivica Zubac, puisque les Pacers annoncent que leur pivot s’est blessé face aux Blazers et qu’il souffre d’une fracture d’une côte, après avoir été absent un mois à cause d’une blessure à la cheville.

Ainsi, le Croate venait à peine de lancer son aventure dans l’Indiana et, en cinq matchs avec sa nouvelle équipe, il aura aligné des statistiques de 11.6 points et 7.2 rebonds (en 24 minutes). Lui qui tournait à 14.4 points et 11 rebonds (en 31 minutes) du côté des Clippers, lors de la première moitié d’exercice.

Transféré par Los Angeles en marge de la « trade deadline », dans ce qui constitue un sacré pari de la part des Pacers, Ivica Zubac sera évidemment attendu la saison prochaine, en duo avec Tyrese Haliburton, qui aura quant à lui vécu une année blanche. On peut d’ailleurs imaginer que le jeu de l’intérieur de tout juste 29 ans va devoir continuer d’évoluer à Indianapolis, au sein d’une formation qui adore jouer sur un rythme élevé.

Ivica Zubac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 38 16:02 52.9 0.0 65.3 1.1 3.1 4.2 0.8 1.7 0.4 0.8 0.9 7.5 2017-18 LAL 43 9:32 50.0 0.0 76.5 1.0 1.8 2.9 0.6 1.1 0.2 0.6 0.3 3.7 2018-19 LAC 26 20:09 53.8 73.3 2.3 5.3 7.7 1.5 2.5 0.4 1.4 0.9 9.4 2018-19 LAL 33 15:38 58.0 86.4 1.6 3.3 4.9 0.8 2.2 0.1 1.0 0.8 8.5 2019-20 LAC 72 18:25 61.3 0.0 74.7 2.7 4.8 7.5 1.1 2.3 0.2 0.8 0.9 8.3 2020-21 LAC 72 22:21 65.2 25.0 78.9 2.6 4.6 7.2 1.3 2.6 0.3 1.1 0.9 9.0 2021-22 LAC 76 24:22 62.6 72.7 2.9 5.6 8.5 1.6 2.7 0.5 1.5 1.0 10.3 2022-23 LAC 76 28:33 63.4 0.0 69.7 3.1 6.8 9.9 1.0 2.9 0.4 1.5 1.3 10.8 2023-24 LAC 68 26:23 64.9 72.3 2.9 6.3 9.2 1.4 2.6 0.3 1.2 1.2 11.7 2024-25 LAC 80 32:48 62.8 66.1 3.8 8.9 12.6 2.7 2.1 0.7 1.6 1.1 16.8 2025-26 IND 5 23:36 47.2 80.0 2.8 4.4 7.2 1.8 1.6 0.4 0.8 0.8 11.6 2025-26 LAC 43 30:53 61.3 70.5 3.4 7.6 11.0 2.2 2.4 0.4 1.9 0.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.