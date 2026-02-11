Chez les Pacers, Ivica Zubac s’apprête à faire évoluer son jeu

Le transfert d’Ivica Zubac aux Pacers a été le plus gros mouvement des dernières heures de la « trade deadline ». Pourtant, le Croate lui-même n’a pas été surpris. Mentionné dans les rumeurs en amont de la date limite des échanges, le pivot savait qu’il y avait une forte possibilité qu’il quitte Los Angeles.

« Quand j’ai vu que Lawrence Frank m’appelait, je connaissais la raison de l’appel avant même de répondre », explique Ivica Zubac sur son transfert. « Je savais qu’il y avait une possibilité, mais quand cela arrive, c’est un choc évidemment. J’ai passé beaucoup de temps à Los Angeles et avec les Clippers. J’ai beaucoup de souvenirs ici. »

Le choc a dû être d’autant plus important pour Ivica Zubac, qui change de ville pour la première fois de sa carrière. En 2019, il est transféré des Lakers aux Clippers, ce qui lui évite un déménagement. Désormais, changement radical d’ambiance avec une arrivée à Indianapolis, loin des strass et des paillettes de la Cité des Anges.

Outre la découverte d’une nouvelle ville, Ivica Zubac s’apprête aussi à découvrir un nouveau style de jeu. Habitué à jouer au rythme lent du duo James Harden – Kawhi Leonard, il va devoir s’adapter à un jeu beaucoup plus rapide.

La fin de saison pour s’adapter à un jeu plus rapide

Avec ou sans Tyrese Haliburton, les Pacers sont ainsi dans le Top 10 de la NBA en termes de « pace ».

« Nous ne jouions pas si vite donc il va y avoir une période d’adaptation », avoue la nouvelle recrue quand on lui demande de comparer le jeu des Clippers et celui des Pacers. « Je vais utiliser la fin de la saison et cet été pour me préparer à ça, m’acclimater au rythme de jeu que Rick [Carlisle] veut pour cette équipe. Je serai prêt. »

Toutefois, le premier match d’Ivica Zubac sous ses nouvelles couleurs pourrait bien devoir attendre. Rick Carlisle a annoncé que son nouveau pivot était blessé à la cheville et que son retour n’était pas fixé. Le Croate avait déjà été touché à la cheville à la fin du mois de décembre, mais il n’avait manqué que deux semaines de compétition.

Ce pépin physique « arrange » les Pacers, qui doivent perdre le plus de matchs possibles pour espérer finir dans le Top 4 de la Draft. Pour rappel, si leur « pick » se situe entre les places 5 et 9, il ira aux Clippers.

Un changement de style à prévoir ?

Ivica Zubac devrait cependant rejouer cette saison pour commencer son adaptation au jeu des Pacers et pouvoir pleinement combler le trou laissé par le départ de Myles Turner, parti à Milwaukee l’été dernier.

« Cette équipe a besoin d’une présence à l’intérieur, d’un rebondeur, d’un poseur d’écran et d’un joueur qui peut punir les ‘mismatchs’ », affirme Ivica Zubac. « Je vais beaucoup parler en défense. Je communique beaucoup de ce côté du terrain. Il y a beaucoup de domaines où je peux facilement m’intégrer et j’ai hâte de commencer. »

Outre son intégration, Rick Carlisle veut que le style de l’intérieur évolue et espère le voir s’éloigner du panier.

« Je serai plus souvent dans le corner que dans le ‘dunker spot’ (ligne de fond) », poursuit le Croate. « J’ai l’habitude d’être à cet endroit lorsque je veux le ballon, mais Rick ne veut pas de ça. Il me veut dans le corner et si j’ai le ballon, je dois enchaîner avec la prochaine action. Je vais devoir m’habituer à quitter ce ‘dunker spot’ et à étirer le terrain. Cela n’a pas l’air d’être grand-chose dit comme ça, mais c’est une habitude que j’ai depuis dix ans. J’ai toujours pensé que je pouvais tirer dans le corner, mais je n’en ai pas eu beaucoup l’occasion avec les Clippers. J’ai toujours travaillé dessus et voulu avoir plus d’opportunités de le tenter. Si c’est ce que les Pacers veulent que je fasse, alors j’ai toute la fin de saison et l’été à venir pour travailler dessus et être prêt pour la saison prochaine. »

Ivica Zubac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 38 16:02 52.9 0.0 65.3 1.1 3.1 4.2 0.8 1.7 0.4 0.8 0.9 7.5 2017-18 LAL 43 9:32 50.0 0.0 76.5 1.0 1.8 2.9 0.6 1.1 0.2 0.6 0.3 3.7 2018-19 LAC 26 20:09 53.8 73.3 2.3 5.3 7.7 1.5 2.5 0.4 1.4 0.9 9.4 2018-19 LAL 33 15:38 58.0 86.4 1.6 3.3 4.9 0.8 2.2 0.1 1.0 0.8 8.5 2019-20 LAC 72 18:25 61.3 0.0 74.7 2.7 4.8 7.5 1.1 2.3 0.2 0.8 0.9 8.3 2020-21 LAC 72 22:21 65.2 25.0 78.9 2.6 4.6 7.2 1.3 2.6 0.3 1.1 0.9 9.0 2021-22 LAC 76 24:22 62.6 72.7 2.9 5.6 8.5 1.6 2.7 0.5 1.5 1.0 10.3 2022-23 LAC 76 28:33 63.4 0.0 69.7 3.1 6.8 9.9 1.0 2.9 0.4 1.5 1.3 10.8 2023-24 LAC 68 26:23 64.9 72.3 2.9 6.3 9.2 1.4 2.6 0.3 1.2 1.2 11.7 2024-25 LAC 80 32:48 62.8 66.1 3.8 8.9 12.6 2.7 2.1 0.7 1.6 1.1 16.8 2025-26 LAC 43 30:53 61.3 70.5 3.4 7.6 11.0 2.2 2.4 0.4 1.9 0.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.