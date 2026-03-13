Ivica Zubac lance son aventure avec les Pacers en douceur

Blessé à la cheville depuis février, Ivica Zubac allait-il rejouer cette saison ? La question se posait puisque, en plus d’être à l’infirmerie, il avait été transféré vers des Pacers qui n’ont plus rien à espérer depuis longtemps et sont officiellement éliminés de la course aux playoffs depuis quelques jours.
Finalement, le pivot a retrouvé les parquets face aux Suns. Forcément, son temps de jeu fut limité, avec seulement 16 minutes en première période. Le temps de compiler 8 points à 4/6 au shoot et 6 rebonds.
« Il a été important à l’intérieur. Ses passes ont été importantes, ses paniers près du cercle aussi », commente Rick Carlisle. « Son impact physique est assez unique dans la ligue. Il fait beaucoup de bonnes choses. C’est sa première sortie depuis un mois et, quand on considère ça, c’est plutôt impressionnant. »
Des écrans précieux
Avec son toucher et ses shoots à une main, Ivica Zubac a fait ce qu’il sait faire. « Plusieurs fois, il a fait de sacrés écrans. Il est tellement grand qu’il ne le sent pas, mais le joueur adverse le sent passer », se réjouit le coach des Pacers. « Outre les sensations des joueurs, ça pose surtout des problèmes pour eux. Il va nous permettre de créer de gros soucis pour les défenses adverses. »
L’ancien des Clippers a désormais un mois pour se mouler dans le système offensif des Pacers, même s’il n’est pas tout à fait celui de l’équipe qui a atteint les dernières Finals puisque Tyrese Haliburton n’est pas là, ni Pascal Siakam, qui joue moins ces derniers temps. Cela servira à prendre la température avant la saison prochaine.
« C’est génial de l’avoir sur le parquet et de voir ce dont il est capable », réagit Ben Sheppard. « Il attire l’attention. Il se bat, prend des rebonds. C’est très excitant. On est tous très enthousiastes. »
|Ivica Zubac
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|LAL
|38
|16:02
|52.9
|0.0
|65.3
|1.1
|3.1
|4.2
|0.8
|1.7
|0.4
|0.8
|0.9
|7.5
|2017-18
|LAL
|43
|9:32
|50.0
|0.0
|76.5
|1.0
|1.8
|2.9
|0.6
|1.1
|0.2
|0.6
|0.3
|3.7
|2018-19
|LAC
|26
|20:09
|53.8
|73.3
|2.3
|5.3
|7.7
|1.5
|2.5
|0.4
|1.4
|0.9
|9.4
|2018-19
|LAL
|33
|15:38
|58.0
|86.4
|1.6
|3.3
|4.9
|0.8
|2.2
|0.1
|1.0
|0.8
|8.5
|2019-20
|LAC
|72
|18:25
|61.3
|0.0
|74.7
|2.7
|4.8
|7.5
|1.1
|2.3
|0.2
|0.8
|0.9
|8.3
|2020-21
|LAC
|72
|22:21
|65.2
|25.0
|78.9
|2.6
|4.6
|7.2
|1.3
|2.6
|0.3
|1.1
|0.9
|9.0
|2021-22
|LAC
|76
|24:22
|62.6
|72.7
|2.9
|5.6
|8.5
|1.6
|2.7
|0.5
|1.5
|1.0
|10.3
|2022-23
|LAC
|76
|28:33
|63.4
|0.0
|69.7
|3.1
|6.8
|9.9
|1.0
|2.9
|0.4
|1.5
|1.3
|10.8
|2023-24
|LAC
|68
|26:23
|64.9
|72.3
|2.9
|6.3
|9.2
|1.4
|2.6
|0.3
|1.2
|1.2
|11.7
|2024-25
|LAC
|80
|32:48
|62.8
|66.1
|3.8
|8.9
|12.6
|2.7
|2.1
|0.7
|1.6
|1.1
|16.8
|2025-26
|IND
|1
|16:00
|66.7
|1.0
|5.0
|6.0
|2.0
|1.0
|0.0
|0.0
|0.0
|8.0
|2025-26
|LAC
|43
|30:53
|61.3
|70.5
|3.4
|7.6
|11.0
|2.2
|2.4
|0.4
|1.9
|0.8
|14.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.