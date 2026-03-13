Ivica Zubac lance son aventure avec les Pacers en douceur

Blessé à la cheville depuis février, Ivica Zubac allait-il rejouer cette saison ? La question se posait puisque, en plus d’être à l’infirmerie, il avait été transféré vers des Pacers qui n’ont plus rien à espérer depuis longtemps et sont officiellement éliminés de la course aux playoffs depuis quelques jours.

Finalement, le pivot a retrouvé les parquets face aux Suns. Forcément, son temps de jeu fut limité, avec seulement 16 minutes en première période. Le temps de compiler 8 points à 4/6 au shoot et 6 rebonds.

« Il a été important à l’intérieur. Ses passes ont été importantes, ses paniers près du cercle aussi », commente Rick Carlisle. « Son impact physique est assez unique dans la ligue. Il fait beaucoup de bonnes choses. C’est sa première sortie depuis un mois et, quand on considère ça, c’est plutôt impressionnant. »

Des écrans précieux

Avec son toucher et ses shoots à une main, Ivica Zubac a fait ce qu’il sait faire. « Plusieurs fois, il a fait de sacrés écrans. Il est tellement grand qu’il ne le sent pas, mais le joueur adverse le sent passer », se réjouit le coach des Pacers. « Outre les sensations des joueurs, ça pose surtout des problèmes pour eux. Il va nous permettre de créer de gros soucis pour les défenses adverses. »

L’ancien des Clippers a désormais un mois pour se mouler dans le système offensif des Pacers, même s’il n’est pas tout à fait celui de l’équipe qui a atteint les dernières Finals puisque Tyrese Haliburton n’est pas là, ni Pascal Siakam, qui joue moins ces derniers temps. Cela servira à prendre la température avant la saison prochaine.

« C’est génial de l’avoir sur le parquet et de voir ce dont il est capable », réagit Ben Sheppard. « Il attire l’attention. Il se bat, prend des rebonds. C’est très excitant. On est tous très enthousiastes. »

Ivica Zubac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 38 16:02 52.9 0.0 65.3 1.1 3.1 4.2 0.8 1.7 0.4 0.8 0.9 7.5 2017-18 LAL 43 9:32 50.0 0.0 76.5 1.0 1.8 2.9 0.6 1.1 0.2 0.6 0.3 3.7 2018-19 LAC 26 20:09 53.8 73.3 2.3 5.3 7.7 1.5 2.5 0.4 1.4 0.9 9.4 2018-19 LAL 33 15:38 58.0 86.4 1.6 3.3 4.9 0.8 2.2 0.1 1.0 0.8 8.5 2019-20 LAC 72 18:25 61.3 0.0 74.7 2.7 4.8 7.5 1.1 2.3 0.2 0.8 0.9 8.3 2020-21 LAC 72 22:21 65.2 25.0 78.9 2.6 4.6 7.2 1.3 2.6 0.3 1.1 0.9 9.0 2021-22 LAC 76 24:22 62.6 72.7 2.9 5.6 8.5 1.6 2.7 0.5 1.5 1.0 10.3 2022-23 LAC 76 28:33 63.4 0.0 69.7 3.1 6.8 9.9 1.0 2.9 0.4 1.5 1.3 10.8 2023-24 LAC 68 26:23 64.9 72.3 2.9 6.3 9.2 1.4 2.6 0.3 1.2 1.2 11.7 2024-25 LAC 80 32:48 62.8 66.1 3.8 8.9 12.6 2.7 2.1 0.7 1.6 1.1 16.8 2025-26 IND 1 16:00 66.7 1.0 5.0 6.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 2025-26 LAC 43 30:53 61.3 70.5 3.4 7.6 11.0 2.2 2.4 0.4 1.9 0.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.