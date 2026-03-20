Terry Rozier bientôt coupé par le Heat

Du nouveau dans le dossier Terry Rozier, puisque l’on apprend par le Miami-Herald qu’il va être coupé prochainement par le Heat, dans le but de créer une place dans l’effectif à l’approche des playoffs.

Pour rappel, le meneur est loin de l’équipe depuis le mois d’octobre, et son arrestation dans le cadre d’une enquête fédérale sur des paris suspects concernant ses propres performances. Plus tôt ce mois-ci, Miami avait reçu un second tour de Draft en guise de compensation, puisque toute cette affaire était née bien avant l’arrivée de l’intéressé en Floride.

Toujours pas autorisé à rejouer, plaidant cependant non coupable en attendant son procès, Terry Rozier percevra quoi qu’il arrive ses 26.6 millions de dollars de salaire (expirants), un arbitre indépendant ayant tranché en sa faveur courant février.

Soucieuse de « protéger son intégrité », face à cette situation « inédite » et « malheureuse », la NBA aura ensuite du temps pour statuer sur le cas du joueur de 32 ans, une fois libre de tout engagement contractuel.

Terry Rozier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 BOS 39 8 27.4 22.2 80.0 0.6 1.0 1.6 0.9 0.6 0.2 0.5 0.0 1.8 2016-17 BOS 74 17 36.7 31.8 77.3 0.5 2.5 3.1 1.8 0.9 0.6 0.6 0.1 5.5 2017-18 BOS 80 26 39.5 38.1 77.2 0.8 3.9 4.7 2.9 1.5 1.0 1.0 0.2 11.2 2018-19 BOS 79 23 38.7 35.3 78.5 0.4 3.5 3.9 2.9 1.3 0.9 0.9 0.3 9.0 2019-20 CHA 63 34 42.3 40.7 87.4 0.8 3.6 4.4 4.1 2.0 1.0 2.2 0.2 18.0 2020-21 CHA 69 35 45.0 38.9 81.7 0.7 3.7 4.4 4.2 1.7 1.3 1.9 0.4 20.4 2021-22 CHA 73 34 44.4 37.4 85.2 0.8 3.5 4.3 4.5 1.6 1.3 1.3 0.3 19.3 2022-23 CHA 63 35 41.5 32.7 80.9 0.8 3.3 4.1 5.1 1.9 1.2 2.1 0.3 21.1 2023-24 * All Teams 61 33 44.3 36.3 86.9 0.6 3.5 4.0 5.6 1.7 1.0 1.7 0.3 19.8 2023-24 * MIA 31 32 42.3 37.1 91.3 0.6 3.6 4.2 4.6 1.6 1.0 1.3 0.3 16.4 2023-24 * CHA 30 36 45.9 35.8 84.5 0.6 3.3 3.9 6.6 1.7 1.1 2.2 0.4 23.2 2024-25 MIA 64 26 39.1 29.5 85.2 0.7 3.0 3.7 2.6 1.1 0.6 1.2 0.2 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.