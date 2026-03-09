Le Heat récupère un deuxième tour de Draft de Charlotte dans le dossier Terry Rozier

Le Heat vient d’obtenir un second tour de Draft de la part des Hornets, en guise de compensation dans le feuilleton Terry Rozier. Une information révélée par Tim Reynolds, qui confirme que la franchise floridienne obtient un dédommagement après avoir été rattrapée par une affaire née… bien avant l’arrivée du meneur en Floride.

Pour rappel, Terry Rozier est au cœur d’une procédure fédérale liée à des paris suspects portant sur un match disputé en mars 2023, à l’époque où il jouait encore pour Charlotte. Et Miami, qui l’avait récupéré en janvier 2024 contre Kyle Lowry et un premier tour de Draft, s’est retrouvé à gérer les conséquences d’un dossier antérieur…

Cette compensation n’efface évidemment pas l’addition. Entre l’impact sur la rotation, l’incertitude autour du statut du joueur et le poids de son contrat dans les finances du club, le Heat reste le grand perdant de l’histoire, d’autant que son premier tour de Draft en 2027 doit toujours revenir à Charlotte. Mais récupérer un second tour constitue malgré tout un moindre mal, et une façon pour la ligue — ou pour Charlotte — de reconnaître le préjudice subi.

En attendant, Terry Rozier est suspendu… même s’il peut désormais toucher son salaire de 26.6 millions de dollars.

Terry Rozier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 BOS 39 8 27.4 22.2 80.0 0.6 1.0 1.6 0.9 0.6 0.2 0.5 0.0 1.8 2016-17 BOS 74 17 36.7 31.8 77.3 0.5 2.5 3.1 1.8 0.9 0.6 0.6 0.1 5.5 2017-18 BOS 80 26 39.5 38.1 77.2 0.8 3.9 4.7 2.9 1.5 1.0 1.0 0.2 11.2 2018-19 BOS 79 23 38.7 35.3 78.5 0.4 3.5 3.9 2.9 1.3 0.9 0.9 0.3 9.0 2019-20 CHA 63 34 42.3 40.7 87.4 0.8 3.6 4.4 4.1 2.0 1.0 2.2 0.2 18.0 2020-21 CHA 69 35 45.0 38.9 81.7 0.7 3.7 4.4 4.2 1.7 1.3 1.9 0.4 20.4 2021-22 CHA 73 34 44.4 37.4 85.2 0.8 3.5 4.3 4.5 1.6 1.3 1.3 0.3 19.3 2022-23 CHA 63 35 41.5 32.7 80.9 0.8 3.3 4.1 5.1 1.9 1.2 2.1 0.3 21.1 2023-24 * All Teams 61 33 44.3 36.3 86.9 0.6 3.5 4.0 5.6 1.7 1.0 1.7 0.3 19.8 2023-24 * MIA 31 32 42.3 37.1 91.3 0.6 3.6 4.2 4.6 1.6 1.0 1.3 0.3 16.4 2023-24 * CHA 30 36 45.9 35.8 84.5 0.6 3.3 3.9 6.6 1.7 1.1 2.2 0.4 23.2 2024-25 MIA 64 26 39.1 29.5 85.2 0.7 3.0 3.7 2.6 1.1 0.6 1.2 0.2 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.