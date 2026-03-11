A’ja Wilson craignait de porter la poisse à Bam Adebayo

C’est l’une des images qui restera sans doute de cette soirée mémorable. Au fil du match et des paliers passés par Bam Adebayo pour terminer à 83 points, la réalisation a multiplié les plans sur la maman de Bam Adebayo, arborant fièrement le maillot de son fils en tribune, mais aussi sa compagne, qui n’est autre que la quadruple championne WNBA A’ja Wilson.

De passage à Paris la semaine dernière à l’occasion d’une tournée promotionnelle en Europe afin de présenter sa nouvelle chaussure signature, la Nike A’Two, l’intérieure des Las Vegas Aces a pu revenir à temps pour voir celui qui partage sa vie écrire son nom dans l’histoire de la NBA. Au cours de cette folle soirée, les deux femmes de la vie du capitaine floridien lui ont servi de repère, et c’est fort logiquement dans leurs bras qu’il s’est plongé après la rencontre et ce tourbillon d’émotions auquel personne ne s’était préparé.

Superstitieuse, elle reste dans le tunnel…

Les tourtereaux ont ensuite pris place en conférence de presse pour revenir sur cette soirée historique. Ce fut également l’occasion pour les deux de se rendre un hommage mutuel. Comme Bam Adebayo a aidé sa compagne dans la quête de son dernier titre WNBA la saison passée, A’ja Wilson a pu témoigner des moments parfois difficiles traversés par le pivot de Miami… En plus, il a eu le toupet de dépasser les 10 000 points en carrière lors du match précédent face à Detroit, en son absence !

« Elle était partie depuis environ une semaine, et elle a râlé du fait que j’avais atteint les 10 000 points sans elle », a glissé Bam Adebayo avec le sourire. « Elle voulait que j’attende qu’elle revienne. Donc de scorer 83 points pour son premier match de retour, c’est très spécial. Vous savez, l’envers du décor, les entraînements et les conversations, c’est très motivant et évidemment, quand tu vois ce qu’elle fait, ça t’inspire tous les jours. Donc je suis reconnaissant de l’avoir dans ma vie. »

Superstitieuse, A’ja Wilson a d’abord passé la première mi-temps dans le tunnel avant de lâcher prise et de profiter de ce moment hors du temps en tribune, à l’encourager et à savourer chacun de ses points avec le public.

« Je me cachais un peu. Je ne sais pas, je suis devenue un peu nerveuse. Comme Bam l’a dit, je vois les innombrables heures qu’il y consacre, je vois les entraînements tôt le matin, les questionnements, le doute de soi. Je vois tout ça. Et donc de le voir s’épanouir autant pendant ce moment, je ne voulais pas tout gâcher et lui porter la poisse. D’autant qu’on fait tous les deux partie de ceux qui accordent le plus d’importance à la routine. Donc je me suis dit : ‘Je ne suis pas à mon siège, et il s’en sort plutôt bien’. Et quand je me suis assise, il a manqué un lancer-franc, je me suis dit : ‘OK, laissez-moi retourner dans le tunnel’ », a-t-elle confié. » En même temps, je voulais juste être là pour lui montrer mon soutien. Ça a été un match incroyable, évidemment, mais aussi un parcours incroyable pour Bam. Pour en être la témoin directe, les hauts et les bas, ça a été tellement fort à vivre. Et il dit que je suis son inspiration, mais je ne pense pas qu’il ait la moindre idée d’à quel point il m’inspire, pour que je continue d’être la personne que je suis. Mon plus grand objectif est toujours d’être présente et d’être là pour lui. J’étais un peu fâchée qu’il ait obtenu son 10 000e point quand je n’étais pas là, mais il s’est bien rattrapé… »

« Rien que de dire, Wilt, Bam et Kobe, ça a l’air dingue ! »

Il va falloir un peu de temps pour que tout le monde redescende de ce petit nuage d’euphorie. Resteront alors les souvenirs d’une soirée de folie que Bam Adebayo a eu le privilège de partager avec ceux qui l’aiment.

« Comme je l’ai dit, je suis arrivé dans cette ligue en tant que défenseur et menace sur passe lobée. J’étais vraiment ému. Je n’ai pas réalisé avant de l’avoir serré dans mes bras, puis quand j’ai serré ma mère dans mes bras. Et bien sûr mes entraîneurs, Ronnie Taylor, Kevin Graves, Caron Butler. C’était un moment émouvant, parce qu’ils m’ont vu quand j’étais au plus bas, en coulisses, à essayer de remonter la pente. Et donc de pouvoir partager ce moment avec eux, c’était très émouvant. Comme je l’ai dit, j’aurais aimé pouvoir le revivre. C’est spécial. »

Et le voilà à la deuxième place de l’histoire sur les performances au scoring… « Rien que de dire, Wilt, Bam et Kobe, ça a l’air dingue ! », a-t-il ajouté. « Mes coéquipiers étaient comme des fous à la pause. Pour moi, il s’agissait de rester calme, concentré et de garder à l’esprit que j’allais pouvoir réaliser quelque chose de spécial. Je ne pensais pas que ça allait être 83 points. C’était vraiment irréel de partager ce moment, et de pouvoir le faire à la maison, devant ma mère, mes proches, nos fans… C’est une marque dans l’histoire dont on se rappellera pour toujours. »

Bam Adebayo a également eu un petit mot pour Kobe Bryant, son idole d’enfance. Atteindre les 80 points faisait déjà partie d’un rêve qui semblait inaccessible. Mais dépasser Kobe Bryant et son match à 81 points, même dans ses rêves les plus fous, « Big Bam » n’aurait pu l’imaginer.

« Je me demande ce qu’il aurait dit. On a vu des pointes à 60, 70 points, mais d’arriver à 80 et de le dépasser pour finir à 83, je me demande ce qu’il aurait bien pu me dire. Probablement qu’il me dirait de recommencer. C’est juste un moment irréel, de se retrouver en compagnie de quelqu’un que tu as idolâtré en grandissant. »

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 19:50 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23:20 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 33:34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 33:29 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 32:35 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 34:38 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34:02 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 78 34:17 48.5 35.7 76.5 2.4 7.2 9.6 4.3 2.1 1.3 2.1 0.7 18.1 2025-26 MIA 57 31:29 44.7 33.0 77.4 2.1 7.7 9.8 2.9 1.7 1.1 1.7 0.7 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.