A’ja Wilson a présenté la Nike A’Two à Paris

A’ja Wilson et Nike avaient choisi Paris pour lancer la tournée promotionnelle de l’intérieure des Las Vegas Aces. MVP de la saison, meilleure défenseure, championne WNBA et MVP des finales, A’ja Wilson était donc de passage dans le capitale ce mercredi, et elle n’est pas venue les mains vides puisqu’elle en a profité pour présenter officiellement sa deuxième chaussure signature, la Nike A’Two.

On sait déjà que la paire sortira le 2 mai prochain, soit près d’un an après la A’One, et que son arrivée sur le marché sera complétée par une collection de vêtements à son effigie. Comme sur les parquets, A’ja Wilson a essayé de faire de son mieux pour délivrer un A’Two encore meilleure que la précédente.

Les atouts de la Nike A’Two

Celle-ci opte cette année pour une tige inspirée de perles et composée d’un moulage en cuir synthétique pour œuvrer sur le maintien. L’ensemble est assorti de finitions aux tons iridescents, sur le « Swoosh » latéral, le logo de la joueuse ou encore le renfort à la base du talon.

« La A’One a été une aventure, un véritable privilège… », a-t-elle déclaré. « La A’Two est une évolution de cette base solide. Elle est encore mieux, plus audacieuse et me correspond encore plus. J’ai mis tout mon cœur dans cette chaussure et dans cette collection, afin de créer quelque chose auquel tout le monde peut continuer à s’identifier, des filles aux enfants en passant par les gars ».

La semelle intermédiaire en mousse Cushlon 3.0 comporte cette fois une large unité Zoom Air sous l’avant du pied, et les finitions de la semelle extérieure ont également été revues pour plus de dynamisme.

Rendez-vous dans un peu moins de deux mois pour la sortie de la Nike A’Two qui débutera, sans surprise, avec ce coloris principalement rose, la couleur préférée d’A’ja Wilson.