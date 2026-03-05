Stats & Highlights | Les Sixers se font très peur face au Jazz

Giflés coup sur coup par les Celtics et les Spurs, les Sixers se sont fait très peur face au Jazz de Keyonte George (30 points). Utah était ainsi passé devant dans le money-time mais Philadelphie a réussi à renverser la vapeur, Quentin Grimes scellant finalement la victoire de son équipe aux lancers-francs.

Les Blazers se sont eux relancés à Memphis, derrière l’adresse de Jrue Holiday (35 points à 8/11 de loin) et de Jerami Grant (30 points). En sortie de banc, Robert Williams III (20 points, 11 rebonds) a aussi été précieux.

Philadelphie – Utah : 106-102

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 100 OKC 103 BOS 89 CHA 118 PHI 106 UTH 102 MEM 114 POR 122 MIL 113 ATL 131 LAC 130 IND 107

Memphis – Portland : 114-122

