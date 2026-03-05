Matchs
Stats & Highlights | Les Sixers se font très peur face au Jazz

Toujours déplumés, les Sixers ont bien failli mordre la poussière à domicile face à Utah. Même si c’est finalement une septième défaite consécutive pour le Jazz…

Les SixersGiflés coup sur coup par les Celtics et les Spurs, les Sixers se sont fait très peur face au Jazz de Keyonte George (30 points). Utah était ainsi passé devant dans le money-time mais Philadelphie a réussi à renverser la vapeur, Quentin Grimes scellant finalement la victoire de son équipe aux lancers-francs.

Les Blazers se sont eux relancés à Memphis, derrière l’adresse de Jrue Holiday (35 points à 8/11 de loin) et de Jerami Grant (30 points). En sortie de banc, Robert Williams III (20 points, 11 rebonds) a aussi été précieux.

New York – Oklahoma City
Boston – Charlotte
Milwaukee – Atlanta
LA Clippers – Indiana

Philadelphie – Utah : 106-102

Philadelphia 76ers / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tyrese Maxey 38 8/22 2/10 7/7 0 2 2 6 0 1 1 3 8 25 22
Quentin Grimes 31 7/12 0/4 2/3 3 2 5 2 1 1 3 0 4 16 15
Adem Bona 29 6/8 0/0 0/0 3 2 5 1 2 1 1 1 5 12 17
Trendon Watford 23 3/6 0/0 1/1 1 6 7 3 4 0 1 1 6 7 14
Dominick Barlow 25 3/8 0/0 1/1 1 3 4 1 0 1 2 1 -2 7 7
Jabari Walker 28 7/12 4/7 4/6 3 7 10 2 2 0 1 1 5 22 27
Tyrese Martin 19 3/7 2/6 0/0 0 2 2 2 1 0 4 0 -2 8 4
Justin Edwards 15 2/5 1/2 0/0 1 1 2 4 2 2 0 0 6 5 10
Kyle Lowry 9 0/2 0/2 2/2 0 2 2 1 1 0 0 0 -7 2 3
Andre Drummond 13 1/3 0/2 0/1 0 3 3 1 3 0 1 0 1 2 2
Cameron Payne 10 0/3 0/2 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -4 0 -1
Total 40/88 9/35 17/21 12 31 43 24 17 6 14 7 106
Utah Jazz / 102 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Keyonte George 30 10/24 5/11 5/6 0 4 4 2 3 1 2 0 -2 30 20
Airious Bailey 30 5/16 2/7 0/0 1 1 2 3 1 0 3 0 -4 12 3
Cody Williams 28 3/6 1/4 2/2 1 5 6 3 1 0 0 1 15 9 16
Kyle Filipowski 22 2/3 0/1 2/2 4 7 11 2 5 2 2 1 3 6 19
Elijah Harkless 20 1/5 1/3 0/0 1 2 3 0 2 0 0 0 5 3 2
Isaiah Collier 26 5/10 0/0 8/8 0 0 0 5 2 3 3 1 -14 18 19
Blake Hinson 19 4/6 3/5 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 11 10
Brice Sensabaugh 20 3/12 0/6 1/1 1 1 2 2 3 0 1 0 -2 7 1
Mo Bamba 21 2/3 0/0 0/0 3 5 8 1 1 0 2 2 -7 4 12
Oscar Tshiebwe 5 1/1 0/0 0/0 2 1 3 0 1 0 1 0 0 2 4
John Konchar 19 0/2 0/2 0/0 0 2 2 3 4 1 0 1 -15 0 5
Total 36/88 12/39 18/19 13 29 42 21 24 7 14 6 102

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Memphis – Portland : 114-122

Memphis Grizzlies / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaylen Wells 31 8/15 4/8 4/5 0 3 3 2 3 2 1 0 -14 24 22
GG Jackson 34 8/18 1/2 3/4 2 2 4 1 0 1 5 3 -9 20 13
Olivier-Maxence Prosper 33 5/13 2/5 5/10 6 3 9 1 3 2 2 0 -11 17 14
Javon Small 33 4/10 1/4 2/3 2 5 7 5 1 2 3 1 3 11 16
Rayan Rupert 32 2/6 1/3 0/2 1 4 5 0 4 2 1 0 0 5 5
Jahmai Mashack 21 5/8 3/4 0/0 1 0 1 1 6 1 2 0 -5 13 11
Cam Spencer 28 4/10 2/5 2/2 1 6 7 7 2 0 0 2 -2 12 22
Walter Clayton Jr. 28 3/7 0/1 6/7 0 2 2 8 4 2 3 0 -2 12 16
Total 39/87 14/32 22/33 13 25 38 25 23 12 17 6 114
Portland Trail Blazers / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jrue Holiday 32 13/19 8/11 1/1 1 4 5 11 0 1 3 0 10 35 43
Jerami Grant 36 11/19 3/8 5/9 4 5 9 4 3 1 2 0 12 30 30
Toumani Camara 40 4/11 0/6 1/2 1 6 7 3 3 1 1 1 8 9 12
Scoot Henderson 24 3/11 1/6 1/2 0 1 1 3 5 1 2 0 2 8 2
Donovan Clingan 12 3/6 0/1 1/2 5 4 9 1 1 1 2 4 -5 7 16
Robert Williams III 24 9/13 0/1 2/2 5 6 11 0 2 1 2 3 5 20 29
Blake Wesley 16 2/3 2/2 0/0 0 0 0 2 2 1 2 0 -5 6 6
Sidy Cissoko 22 2/5 0/2 0/0 1 2 3 1 3 1 0 3 5 4 9
Vit Krejci 21 1/5 1/4 0/0 1 4 5 3 0 1 1 0 6 3 7
Matisse Thybulle 13 0/3 0/2 0/0 2 1 3 1 3 1 1 0 2 0 1
Total 48/95 15/43 11/18 20 33 53 29 22 10 16 11 122

