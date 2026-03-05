Kawhi Leonard et les Clippers sans pitié avec les Pacers

Pour décrocher une troisième victoire consécutive, les Clippers devaient venir à bout des Pacers, lanterne rouge de la conférence Est. Pour lancer les hostilités, Jay Huff (18 points, 5 rebonds) se joue de Brook Lopez, mais le pivot californien lui répond aussitôt et il est imité par Kawhi Leonard (29 points, 8 rebonds) à 3-points. L’ailier de Los Angeles inscrit 12 points sur ce premier quart-temps. Il lance également un 14-0 que le duo Bennedict Mathurin (23 points, 8 rebonds, 4 passes) – Darius Garland se charge de conclure (36-19).

Pour boucler ce premier acte, Darius Garland envoie Yanic Konan-Niederhauser au »alley-oop« (42-25). Kawhi Leonard continue ensuite son chantier dans la défense des Pacers et les locaux peuvent franchir le palier des 20 points d’avance (52-31). Cependant, une mauvaise nouvelle arrive pour les hommes de Tyonn Lue. En essayant de contrer Aaron Nesmith, Yanic Konan-Niederhauser se réceptionne mal et se tient immédiatement le pied droit. Le rookie a besoin du staff des Clippers pour se relever et rejoindre les vestiaires : il ne rejouera plus du match.

Les Pacers terminent cette première mi-temps sur une bonne dynamique pour revenir à 12 points (63-51). Après la pause, Jay Huff plante deux tirs à 3-points pour réduire l’écart à deux possessions. Néanmoins, les Clippers prennent à nouveau le large. D’abord, Brook Lopez répond au pivot d’Indiana puis Kris Dunn se montre à 3-points tandis qu’Indiana n’arrive toujours pas à contenir Kawhi Leonard (83-62).

L’écart ne cesse de croître au fil des minutes. Grâce à une flèche à longue distance de Derrick Jones Jr. et un 2+1 de Bennedict Mathurin, les Californiens comptent 30 points d’avance (94-64). Assez logiquement, Tyronn Lue ouvre son banc pour le dernier acte. Ainsi, les Clippers s’imposent largement 130 à 107 et enchaînent un troisième succès consécutif. Los Angeles (30 victoires – 31 défaites) pourra retrouver un bilan à l’équilibre ce vendredi en cas de victoire face aux Spurs de Victor Wembanyama.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Clippers victorieux, mais inquiets. Malgré la large victoire, la soirée n’est pas parfaite pour les Clippers. En cause, la blessure de Yanic Konan-Niederhauser survenue dans le deuxième quart-temps. Alors qu’il tente de contrer Aaron Nesmith, le Suisse rate sa réception et se tient immédiatement le pied droit. Pour combler son absence, Tyronn Lue a offert davantage de minutes à Isaiah Jackson, récupéré dans le transfert d’Ivica Zubac. L’ancien d’Indiana a ainsi pu se montrer avec 10 points à 4/6 au tir en 18 minutes.

– Toujours aucune victoire post-All-Star Break pour les Pacers. Avec ce revers, Indiana enchaîne une sixième défaite de rang et s’installe un peu plus dans les profondeurs du classement. Une aubaine pour les Pacers qui doivent absolument terminer avec un des trois pires bilans de la Ligue pour avoir le plus de chances d’obtenir un pick dans le top 4 de la prochaine Draft. Dans le cas où leur choix terminerait entre les places 5 et 9, les Clippers le récupéreront, conséquence du transfert d’Ivica Zubac.

– Ivica Zubac a eu droit à son hommage. Pour son retour à l’Intuit Dome, Ivica Zubac n’était pas en tenue. Toutefois, le pivot s’est entraîné et le Croate a eu droit à un vestiaire décoré avec des ballons et des photos montrant ses meilleurs moments avec les Clippers. Une fois sur le parquet, Ivica Zubac a été acclamé par les fans présents. Enfin, lors du premier temps-mort de la partie, son ancienne franchise a diffusé une vidéo hommage résumant ses sept saisons passées sous le maillot des Voiliers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.