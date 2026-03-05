Irrésistibles, les Hornets viennent gifler les Celtics à Boston

Et de six ! Neuvièmes de la conférence Est, les Hornets n’entendent pas se contenter d’une place au »play-in”, et cette nuit, ils ont confirmé toutes leurs ambitions en s’imposant 118-89 sur le parquet des Celtics. C’est leur 6e victoire d’affilée, et maintenant, ils peuvent viser la 6e place.

Les Celtics commencent la rencontre complètement à côté de leur basket : 0 sur 8 aux tirs ! Charlotte profite immédiatement de cette entame ratée pour infliger un 8-0. Moussa Diabate ouvre la marque avec un dunk puissant, tandis que LaMelo Ball attaque facilement le cercle.

Il faut plus de trois minutes aux Celtics pour inscrire leurs premiers points grâce à un floater de Derrick White. Jaylen Brown et Derrick White tentent de relancer les locaux avec quelques tirs primés, mais Charlotte domine largement le premier quart-temps. Les Hornets shootent à 60 % et mènent déjà 35-23 après douze minutes.

Le début du deuxième quart-temps confirme la tendance. Kon Knueppel sanctionne la défense de Boston à 3-points, tandis que les Celtics restent très maladroits. Malgré un dunk de Brown et un tir primé de Baylor Scheierman qui donnent brièvement un peu d’élan à Boston, Charlotte garde le contrôle. Ball, Brandon Miller et Knueppel se montrent très efficaces offensivement, tandis que les Celtics continuent de multiplier les tirs ratés.

Une rencontre maîtrisée de bout en bout

À la pause, les Hornets comptent déjà 21 points d’avance (64-43), profitant notamment de son adresse extérieure (12 paniers à 3-points) et d’une excellente gestion du ballon.

Au retour des vestiaires, Derrick White prend les choses en main et inscrit 10 des 13 premiers points des Celtics dans le troisième quart-temps, permettant à Boston de revenir brièvement à 14 points. Mais Charlotte répond immédiatement. Coby White et Knueppel frappent de loin pour recreuser l’écart. Les Hornets reprennent rapidement plus de vingt points d’avance, malgré un petit 8-0 des Celtics en fin de période.

Knueppel conclut le quart-temps avec un nouveau tir primé, son cinquième de la soirée, et Charlotte mène confortablement 91-68 après trois quarts-temps.

Le dernier quart-temps ne change rien au scénario. Les Hornets contrôlent totalement la rencontre et poussent leur avance jusqu’à 29 points. Ce sera l’écart final (118-89), et le Charlotte de Charles Lee poursuit sa belle série de victoires.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une série rare. Cette nuit, les Hornets ont remporté une 6e victoire d’affilée avec 15 points d’écart et plus. C’est du jamais-vu depuis les Warriors en 2018, et la deuxième plus longue série de l’histoire.

– Découpeurs de têtes. C’était la première opposition cette saison entre les Celtics et les Hornets, et elle confirme que les partenaires de LaMelo Ball n’ont aucun complexe face aux anciens champions NBA. Cette saison, Charlotte a battu le Thunder de 27 points, les Nuggets de 23 points et désormais les Celtics de 29 points !

– Calendrier. Les Hornets accueillent le Heat vendredi, et c’est une rencontre ultra-importante puisque Miami (33v-29d) est 8e, juste devant Charlotte (32v-31d). A six semaines de la fin de la saison régulière, les deux formations lorgnent la 6e place de Sixers (34v-28d) en grande difficulté.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.