Moussa Diabaté : « On a vraiment trouvé notre identité »

C’est fait, les Hornets ont dépassé les Bulls au classement pour s’emparer de la 10e place, synonyme de “play-in” en fin de saison. À Atlanta, les joueurs de Charles Lee ont signé une 9e victoire de rang, du jamais-vu pour la franchise depuis 1999, et dans la raquette, Moussa Diabaté a pesé avec plusieurs dunks dans le « money time » pour finir avec 11 points et 15 rebonds.

« C’est génial et je suis très heureux que ça fonctionne » a réagi le Français à propos de ce double-double. « Evidemment, je pense que ça vient surtout du travail que je fournis, et je suis vraiment reconnaissant que les fans puissent reconnaître ma valeur. »

Que pense-t-il de cette bonne passe actuelle avec neuf victoires de rang ? « Je trouve qu’on a vraiment trouvé notre identité. C’est surtout ça. Ce qu’on répétait tout l’été commence vraiment à se voir maintenant. Jouer vite, courir sur le terrain, bien communiquer en défense, être physiques et actifs. Tout ça est en train de s’assembler » assure l’intérieur de Charlotte, qui s’est embrouillé avec Onyeka Okongwu.

En novembre, l’équipe affichait un bilan de 4 victoires pour 14 défaites, et on leur promettait une nouvelle saison dans les bas-fonds de la conférence Est. L’équipe possède aujourd’hui la meilleure série en cours de toute la NBA, et carrément le meilleur différentiel de la ligue depuis Noël !

La confiance est contagieuse

« Je dirais que le retour de certains joueurs en bonne santé a clairement aidé » analyse Charles Lee. « Mais même quand on n’était pas au complet, les joueurs présents construisaient déjà les bonnes habitudes. Ensuite, quand tout le monde est revenu, notre processus quotidien est resté d’un très haut niveau. Il faut tirer notre chapeau aux joueurs, à toute l’organisation, pour le travail fourni. Tout le monde continue d’y croire et de progresser. L’état d’esprit n’a pas changé, que ce soit après une victoire ou une défaite. Les gars construisent ce mental résilient, cette mentalité de compétiteurs constants. »

Et que retient-il en particulier de cette victoire face aux Hawks, arrachée dans le « money time », à l’extérieur ?

« Ça montre un certain niveau de confiance, de confiance mutuelle entre les joueurs. Mais aussi la capacité de savoir qu’on a assez d’outils dans notre sac : du talent, des schémas tactiques, des solutions sur des systèmes » répond le coach de Charlotte. « Ça leur donne une liberté mentale pour jouer. Je suis fier d’eux. On apprend énormément sur ce parcours. La manière dont on a commencé la saison, les obstacles, les absences, être menés dans un quart-temps, peu importe… Les gars trouvent toujours un moyen de répondre. Et c’est exactement ce qu’a été ce match : un combat. Et j’étais content de voir nos joueurs en sortir vainqueurs. »