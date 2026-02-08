Matchs
NBA
Matchs
NBA

Moussa Diabaté : « On a vraiment trouvé notre identité »

Publié le 8/02/2026 à 9:54 Twitter Facebook

NBA – Auteur d’un nouveau double-double face aux Hawks de Zaccharie Risacher, Moussa Diabaté est le symbole d’une équipe de Charlotte qui ne refuse jamais le combat.

moussa diabateC’est fait, les Hornets ont dépassé les Bulls au classement pour s’emparer de la 10e place, synonyme de “play-in” en fin de saison. À Atlanta, les joueurs de Charles Lee ont signé une 9e victoire de rang, du jamais-vu pour la franchise depuis 1999, et dans la raquette, Moussa Diabaté a pesé avec plusieurs dunks dans le « money time » pour finir avec 11 points et 15 rebonds.

« C’est génial et je suis très heureux que ça fonctionne » a réagi le Français à propos de ce double-double. « Evidemment, je pense que ça vient surtout du travail que je fournis, et je suis vraiment reconnaissant que les fans puissent reconnaître ma valeur. »

Que pense-t-il de cette bonne passe actuelle avec neuf victoires de rang ? « Je trouve qu’on a vraiment trouvé notre identité. C’est surtout ça. Ce qu’on répétait tout l’été commence vraiment à se voir maintenant. Jouer vite, courir sur le terrain, bien communiquer en défense, être physiques et actifs. Tout ça est en train de s’assembler » assure l’intérieur de Charlotte, qui s’est embrouillé avec Onyeka Okongwu.

En novembre, l’équipe affichait un bilan de 4 victoires pour 14 défaites, et on leur promettait une nouvelle saison dans les bas-fonds de la conférence Est. L’équipe possède aujourd’hui la meilleure série en cours de toute la NBA, et carrément le meilleur différentiel de la ligue depuis Noël !

La confiance est contagieuse

« Je dirais que le retour de certains joueurs en bonne santé a clairement aidé » analyse Charles Lee. « Mais même quand on n’était pas au complet, les joueurs présents construisaient déjà les bonnes habitudes. Ensuite, quand tout le monde est revenu, notre processus quotidien est resté d’un très haut niveau. Il faut tirer notre chapeau aux joueurs, à toute l’organisation, pour le travail fourni. Tout le monde continue d’y croire et de progresser. L’état d’esprit n’a pas changé, que ce soit après une victoire ou une défaite. Les gars construisent ce mental résilient, cette mentalité de compétiteurs constants. »

Et que retient-il en particulier de cette victoire face aux Hawks, arrachée dans le « money time », à l’extérieur ?

« Ça montre un certain niveau de confiance, de confiance mutuelle entre les joueurs. Mais aussi la capacité de savoir qu’on a assez d’outils dans notre sac : du talent, des schémas tactiques, des solutions sur des systèmes » répond le coach de Charlotte. « Ça leur donne une liberté mentale pour jouer. Je suis fier d’eux. On apprend énormément sur ce parcours. La manière dont on a commencé la saison, les obstacles, les absences, être menés dans un quart-temps, peu importe… Les gars trouvent toujours un moyen de répondre. Et c’est exactement ce qu’a été ce match : un combat. Et j’étais content de voir nos joueurs en sortir vainqueurs. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Miller 35 30:02 43.1 36.5 88.1 1.1 3.5 4.6 3.3 2.6 1.0 0.9 2.7 20.4
Lamelo Ball 42 27:27 40.5 36.5 88.1 0.9 4.1 4.9 7.5 3.1 1.1 0.2 2.5 19.1
Kon Knueppel 51 32:02 48.5 42.4 89.7 1.2 4.3 5.5 3.5 2.2 0.7 0.2 2.2 18.8
Miles Bridges 51 32:25 44.6 33.1 83.7 1.0 5.1 6.1 3.5 1.4 0.5 0.5 1.8 18.3
Collin Sexton 42 22:20 48.8 39.3 87.7 0.4 1.5 1.9 3.7 2.1 0.9 0.2 1.8 14.2
Ryan Kalkbrenner 40 23:15 76.3 0.0 67.9 2.4 3.7 6.1 0.7 1.0 0.6 1.6 1.7 8.4
Moussa Diabaté 48 25:09 63.9 100.0 65.4 3.7 4.9 8.5 1.6 0.9 0.7 1.0 2.5 8.3
Tre Mann 31 16:17 36.3 32.3 85.7 0.6 1.7 2.4 2.2 1.4 0.5 0.1 1.7 7.4
Pj Hall 8 15:53 60.0 100.0 70.6 2.5 2.9 5.4 0.6 1.3 0.1 0.9 1.6 7.0
Tidjane Salaün 31 16:02 51.8 44.3 70.0 0.8 3.6 4.4 0.8 0.8 0.4 0.2 1.5 6.4
Kj Simpson 14 15:56 34.8 30.8 62.5 0.4 1.7 2.1 2.5 1.7 1.1 0.0 1.0 6.0
Sion James 52 24:12 37.4 35.2 85.5 0.6 2.9 3.5 1.9 0.9 0.6 0.3 1.8 5.7
Grant Williams 11 17:33 33.9 24.4 80.0 1.0 2.9 3.9 1.0 0.6 0.5 0.2 1.2 5.5
Josh Green 28 15:56 45.3 42.0 85.7 0.9 1.0 1.9 1.1 0.6 0.6 0.1 1.1 4.5
Liam Mcneeley 28 12:13 38.6 37.9 80.6 0.4 1.8 2.1 0.8 0.4 0.2 0.1 1.3 4.1
Antonio Reeves 7 8:00 50.0 50.0 0 0.1 0.6 0.7 0.3 0.0 0.1 0.0 0.4 3.0
Pat Connaughton 22 7:03 48.9 40.7 61.5 0.3 1.1 1.4 0.6 0.1 0.2 0.0 0.2 2.9
Mason Plumlee 14 8:56 75.0 0 66.7 0.7 2.1 2.9 1.1 0.6 0.4 0.0 0.7 1.9
Drew Peterson 6 10:40 12.5 0.0 50.0 0.5 1.0 1.5 0.3 0.0 0.5 0.2 0.5 0.8

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes