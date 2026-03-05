Matchs
NBA
Matchs
NBA

Dans une ambiance de playoffs, le Thunder résiste aux Knicks

Publié le 5/03/2026 à 6:12 Twitter Facebook

Dans un match à intensité, qui sentait bon les playoffs, c’est finalement le Thunder qui empoche la victoire sur les Knicks (103-100). Avec 54 points de Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren.

Potentielle affiche des prochaines Finals, ce match entre les Knicks et le Thunder aura tenu toutes ses promesses au Madison Square Garden. Il aura ainsi fallu attendre les toutes dernières secondes, et deux échecs de Jalen Brunson puis OG Anunoby sur leurs balles d’égalisation, pour voir les champions en titre repartir de « Big Apple » avec la victoire (103-100). Leur quatrième de suite.

Attendus dans un tel rendez-vous, Chet Holmgren (28 points, 8 rebonds) et Shai Gilgeous-Alexander (26 points, 8 passes) ont montré la voie à Oklahoma City, face à une équipe de New York globalement bien contenue offensivement (42% d’adresse, dont 29% à 3-points) et portée par les « double-doubles » de Karl-Anthony Towns (17 points, 17 rebonds) et Jalen Brunson (16 points, 15 passes, mais à 5/18).

Mis sur orbite par un super Chet Holmgren, auteur de la moitié de ses points dans le seul premier quart-temps, et de 22 ses 28 à la mi-temps, le Thunder aura fait la course en tête quasiment toute la partie (de +15 au maximum). S’appuyant, pour ce faire, sur une meilleure réussite extérieure, tandis que c’est étonnamment le Français Mo Diawara qui gardait tant bien que mal les Knicks au contact, grâce à son apport à 3-points en sortie de banc.

Le MVP prend les choses en main

Au retour des vestiaires, les joueurs de New York sont d’ailleurs parvenus à inverser complètement la tendance, et même prendre l’avantage, à l’aide d’un troisième quart-temps où leur attaque s’est dégrippée. Temporairement cependant, puisque cette embellie observée chez les coéquipiers de Jalen Brunson et Landry Shamet, efficaces pour punir en transition et dominateurs à l’intérieur, n’a duré que quelques minutes.

En patron, OKC a ainsi laissé passer l’orage, sans paniquer, pour finalement répondre dans le dernier acte. Un 13-3 initié par ses seconds couteaux a remis la machine en route. Puis c’est bien sûr Shai Gilgeous-Alexander qui a pris les choses en main, à mesure que la pression augmentait, et l’intensité avec, afin de boucler les débats. Son seul panier à 3-points, inscrit à une minute 20 de la fin, a notamment fait très mal aux têtes new-yorkaises.

À RETENIR

OKC s’est fait bousculer. Malgré deux bonnes positions de tir pour arracher la prolongation, les Knicks ont dû déposer les armes devant les champions en titre. Une équipe du Thunder en contrôle une bonne partie du match, mais chahutée à partir du troisième quart-temps. Quand elle se trouvait à +15 et qu’elle a vu New York se mettre à trouver enfin du rythme et de l’adresse en attaque. Le duo Gilgeous-Alexander/Holmgren veillait toutefois au grain pour calmer ce début d’incendie dans l’ultime période, malgré l’énergie du Madison Square Garden. À surveiller : les sorties sur blessure des vétérans Isaiah Hartenstein et Alex Caruso.

La colère de Mike Brown. Les arbitres ont réussi à s’attirer les foudres de Mike Brown. Pourquoi ? Parce qu’ils auraient dû, selon lui (et beaucoup de personnes revoyant les images…), siffler passage en force à Shai Gilgeous-Alexander sur Jalen Brunson, pour ce qui aurait constitué sa troisième faute du premier quart-temps. Le coach, voyant que le jeu continuait comme si de rien n’était, est alors sorti de ses gonds et il n’a pas pu s’éviter une faute technique. Sa première sur le banc des Knicks.

OKC se donne de l’air, New York menacé. Au sommet de la conférence Ouest, le Thunder profite de son quatrième succès d’affilée pour reprendre trois matches et demi d’avance sur les Spurs, qui leur soufflaient sérieusement dans la nuque il y a encore quelques jours de ça (jusqu’à leur défaite à… New York). Plus à l’Est, comme leur série de trois victoires consécutives touche à sa fin, les Knicks (3e) voient en revanche les Cavaliers (4e) se rapprocher à un petit match. Alors que les Celtics (2e) ont aussi perdu cette nuit.

New York Knicks / 100 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Karl-Anthony Towns 32 7/8 0/0 3/4 9 8 17 1 6 0 0 0 -18 17 33
OG Anunoby 38 6/17 4/13 0/0 0 3 3 0 3 3 3 2 -4 16 10
Jalen Brunson 38 5/18 2/5 4/6 1 2 3 15 0 1 3 0 3 16 17
Mikal Bridges 40 6/17 1/5 2/3 1 3 4 0 2 0 0 0 -6 15 7
Josh Hart 25 4/11 0/3 2/2 0 12 12 3 3 0 1 0 -9 10 17
Landry Shamet 31 5/9 0/3 4/5 0 3 3 2 5 0 0 0 12 14 14
Mohamed Diawara 13 3/4 3/4 0/0 0 3 3 0 1 1 2 0 3 9 10
Jose Alvarado 12 1/4 0/2 1/2 0 0 0 2 2 0 1 0 -8 3 0
Ariel Hukporti 9 0/0 0/0 0/0 1 2 3 0 2 0 3 1 7 0 1
Jeremy Sochan 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Total 37/88 10/35 16/22 12 36 48 23 24 5 13 3 100
Oklahoma City Thunder / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Chet Holmgren 32 11/19 6/11 0/0 1 7 8 2 3 0 3 0 9 28 27
Shai Gilgeous-Alexander 36 9/16 1/1 7/7 0 3 3 8 3 1 3 0 6 26 28
Luguentz Dort 33 4/9 3/8 5/6 0 4 4 1 6 0 3 0 15 16 12
Cason Wallace 29 2/6 0/3 0/0 0 4 4 3 2 4 0 0 -7 4 11
Isaiah Hartenstein 17 0/0 0/0 0/0 0 5 5 2 1 0 1 0 2 0 6
Jaylin Williams 18 2/6 2/5 2/2 0 5 5 2 2 0 1 0 -3 8 10
Aaron Wiggins 18 2/4 1/2 1/2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 6 5
Jared McCain 15 1/5 1/5 2/2 0 1 1 1 1 1 2 0 -18 5 2
Isaiah Joe 24 0/5 0/4 4/4 0 2 2 1 2 0 1 0 5 4 1
Alex Caruso 12 1/1 1/1 0/2 2 2 4 1 1 2 1 0 -4 3 7
Kenrich Williams 6 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 3 2
Total 33/73 16/42 21/25 3 35 38 21 22 8 15 0 103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK100
OKC103
BOS89
CHA118
PHI106
UTH102
MEM114
POR122
MIL105
ATL123
LAC70
IND60

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

New York Knicks en 1 clic

Oklahoma City Thunder en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes