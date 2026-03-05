Dans une ambiance de playoffs, le Thunder résiste aux Knicks

Potentielle affiche des prochaines Finals, ce match entre les Knicks et le Thunder aura tenu toutes ses promesses au Madison Square Garden. Il aura ainsi fallu attendre les toutes dernières secondes, et deux échecs de Jalen Brunson puis OG Anunoby sur leurs balles d’égalisation, pour voir les champions en titre repartir de « Big Apple » avec la victoire (103-100). Leur quatrième de suite.

Attendus dans un tel rendez-vous, Chet Holmgren (28 points, 8 rebonds) et Shai Gilgeous-Alexander (26 points, 8 passes) ont montré la voie à Oklahoma City, face à une équipe de New York globalement bien contenue offensivement (42% d’adresse, dont 29% à 3-points) et portée par les « double-doubles » de Karl-Anthony Towns (17 points, 17 rebonds) et Jalen Brunson (16 points, 15 passes, mais à 5/18).

Mis sur orbite par un super Chet Holmgren, auteur de la moitié de ses points dans le seul premier quart-temps, et de 22 ses 28 à la mi-temps, le Thunder aura fait la course en tête quasiment toute la partie (de +15 au maximum). S’appuyant, pour ce faire, sur une meilleure réussite extérieure, tandis que c’est étonnamment le Français Mo Diawara qui gardait tant bien que mal les Knicks au contact, grâce à son apport à 3-points en sortie de banc.

Le MVP prend les choses en main

Au retour des vestiaires, les joueurs de New York sont d’ailleurs parvenus à inverser complètement la tendance, et même prendre l’avantage, à l’aide d’un troisième quart-temps où leur attaque s’est dégrippée. Temporairement cependant, puisque cette embellie observée chez les coéquipiers de Jalen Brunson et Landry Shamet, efficaces pour punir en transition et dominateurs à l’intérieur, n’a duré que quelques minutes.

En patron, OKC a ainsi laissé passer l’orage, sans paniquer, pour finalement répondre dans le dernier acte. Un 13-3 initié par ses seconds couteaux a remis la machine en route. Puis c’est bien sûr Shai Gilgeous-Alexander qui a pris les choses en main, à mesure que la pression augmentait, et l’intensité avec, afin de boucler les débats. Son seul panier à 3-points, inscrit à une minute 20 de la fin, a notamment fait très mal aux têtes new-yorkaises.

À RETENIR

OKC s’est fait bousculer. Malgré deux bonnes positions de tir pour arracher la prolongation, les Knicks ont dû déposer les armes devant les champions en titre. Une équipe du Thunder en contrôle une bonne partie du match, mais chahutée à partir du troisième quart-temps. Quand elle se trouvait à +15 et qu’elle a vu New York se mettre à trouver enfin du rythme et de l’adresse en attaque. Le duo Gilgeous-Alexander/Holmgren veillait toutefois au grain pour calmer ce début d’incendie dans l’ultime période, malgré l’énergie du Madison Square Garden. À surveiller : les sorties sur blessure des vétérans Isaiah Hartenstein et Alex Caruso.

La colère de Mike Brown. Les arbitres ont réussi à s’attirer les foudres de Mike Brown. Pourquoi ? Parce qu’ils auraient dû, selon lui (et beaucoup de personnes revoyant les images…), siffler passage en force à Shai Gilgeous-Alexander sur Jalen Brunson, pour ce qui aurait constitué sa troisième faute du premier quart-temps. Le coach, voyant que le jeu continuait comme si de rien n’était, est alors sorti de ses gonds et il n’a pas pu s’éviter une faute technique. Sa première sur le banc des Knicks.

OKC se donne de l’air, New York menacé. Au sommet de la conférence Ouest, le Thunder profite de son quatrième succès d’affilée pour reprendre trois matches et demi d’avance sur les Spurs, qui leur soufflaient sérieusement dans la nuque il y a encore quelques jours de ça (jusqu’à leur défaite à… New York). Plus à l’Est, comme leur série de trois victoires consécutives touche à sa fin, les Knicks (3e) voient en revanche les Cavaliers (4e) se rapprocher à un petit match. Alors que les Celtics (2e) ont aussi perdu cette nuit.

