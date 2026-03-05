Les Hawks frappent un grand coup à Milwaukee

À quelques semaines des phases finales, cette rencontre avait toute son importance. Surtout pour les Bucks, 11e à l’Est, qui avaient une belle occasion de se rapprocher des Hawks, devant eux au classement. Opération manquée et bien manquée pour les hommes de Doc Rivers, largement battus à domicile (113-131).

Alors qu’ils ont été malmenés en début de rencontre, les Hawks ont fait preuve de caractère en s’appuyant sur la production de leurs titulaires, tous à 14 points ou plus. Nickeil Alexander-Walker a terminé meilleur marqueur avec 23 points, devant Onyeka Okongwu (21 points et 8 rebonds) et Jalen Johnson (20 points et 9 passes).

Tôt dans le match, les visiteurs avaient pourtant eu beaucoup de mal à contenir les attaques au cercle de Giannis Antetokounmpo (24 points à 10/15 aux tirs en 26 minutes), capable d’agresser grâce au bon niveau d’adresse affiché par sa formation. À l’instar du bon démarrage de Ousmane Dieng derrière l’arc. Après 12 minutes, les locaux se retrouvaient avec plus de 10 points d’avance (38-25).

Un gros « run » dans le second quart-temps

Cette belle dynamique offensive s’est peu à peu dissipée dans les minutes suivantes. Les Hawks, privés de Jonathan Kuminga (inflammation du genou), ont profité de ce changement de momentum pour transformer un 9-0 en 18-4 dans le second quart-temps. À la pause, Milwaukee était encore devant (71-66), mais le sentiment que le match pouvait basculer allait se confirmer en seconde période.

Sans rythme ni imagination en attaque, les Bucks ont eu toutes les peines du monde à marquer dans le troisième quart-temps, envoyant un bon paquet de briques. Là où leurs adversaires, beaucoup plus adroits à 3-points, ont pu appuyer sur l’accélérateur en trouvant de meilleurs tirs. Corey Kispert transperçait par exemple trop facilement la défense pour trouver un Onyeka Okongwu bien inspiré en tête de raquette (76-86).

Ballon envoyé en tribunes par Kyle Kuzma, par ailleurs très efficace, faute offensive sur un écran… L’attaque des Bucks continuait de dérailler tandis que Jock Landale sanctionnait encore trop facilement dans le corner. Si bien qu’à la fin du quart-temps, Atlanta avait pris les commandes de la rencontre (89-98), pour ne plus les lâcher. Giannis muselé, les visiteurs allaient s’envoler un peu plus au score par la suite, grâce notamment à l’activité près du cercle de Dyson Daniels.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Français se montrent. Déjà titulaire lors du match précédent face aux Celtics, Ousmane Dieng était de nouveau dans le cinq de Doc Rivers. Laissant venir le jeu à lui, il a signé une très belle entame de match avant d’avoir plus de mal à convertir par la suite, pour finir avec 14 points (6/14 aux tirs) et 4 rebonds. Production similaire pour Zaccharie Risacher qui, lui, est sorti du banc des Hawks pour signer 12 points et 5 rebonds.

– Les Hawks basculent dans le positif. Le 19 décembre dernier, les Hawks subissent une lourde défaite face aux Spurs, sans savoir qu’ils vont basculer dans le négatif pour un moment. Les joueurs d’Atlanta affichaient alors un bilan à 15 victoires pour 14 défaites, au cœur d’une séquence de sept revers de rang. L’équipe menée par Quin Snyder, dont l’effectif a été largement remanié depuis, a largement redressé la barre. En signant cette 5e victoire de rang, face aux Bucks, Atlanta est à plus de 50% de victoire pour la première fois depuis cette période de décembre.

– Les Bucks ont-ils dit adieu aux playoffs ? Avec ce match, Milwaukee avait une bonne opportunité de se rapprocher du Top 10 à l’Est. C’est tout l’inverse qui s’est passé et les Bucks se retrouvent maintenant relégués à 5 matchs de leurs adversaires du soir, juste devant eux au classement. Les Bucks (26v-35d), 11e, vont devoir sérieusement cravacher pour espérer revenir sur les Hornets (32v-31d) et les Hawks (32v-31d)… équipes les plus en forme de l’Est.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.