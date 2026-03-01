Le Heat de Bam Adebayo résiste à Kevin Durant

Retour à la maison pour le Heat après deux défaites en déplacement à Milwaukee et Philadelphie. Pour ses retrouvailles avec son public, les Floridiens, sans Norman Powell, accueillaient les Rockets. Pelle Larsson ouvre le score, mais la réponse des Texans est autoritaire avec un 11-0 mené par six points d’Amen Thompson (20 points, 11 rebonds). L’écart atteint rapidement les dix unités après une flèche à longue distance depuis le logo de Reed Sheppard (14-4).

Le Heat ne coule pas et recolle rapidement avant de passer devant par l’intermédiaire de Jaime Jaquez Jr. Dans le sillage de l’ailier, Miami creuse l’écart. À la fin du premier quart-temps, le sixième homme trouve Dru Smith à 3-points et, si Amen Thompson répond de l’autre côté du terrain, les Floridiens mènent après douze minutes (32-28). Le deuxième acte s’ouvre avec un nouveau panier de Jaime Jaquez Jr. Sur une claquette de Kel’el Ware, le Heat prend dix points d’avance (38-28).

Miami plie, mais ne rompt pas

À l’inverse, c’est la panne sèche du côté de Houston. les hommes d’Ime Udoka passent cinq minutes sans inscrire le moindre point. Finalement, c’est Aaron Holiday qui met fin à la disette avec un tir primé (41-31). Toutefois, à l’instar de Miami dans le premier acte, Houston revient au score. Une remontée portée par Reed Sheppard, auteur de deux tirs primés consécutifs avant de trouver Kevin Durant (32 points, 5 rebonds, 8 passes), lui aussi à 3-points (48-48). Pour boucler cette première mi-temps, l’ancien des Suns trouve Alperen Sengun qui donne l’avantage aux Texans (52-51).

Le début de la deuxième mi-temps est marqué par un coup de coude d’Alperen Sengun au visage d’Andrew Wiggins. Ce dernier rejoint les vestiaires tandis que, sur cette action, le Turc commet sa quatrième faute de la soirée et part s’asseoir sur le banc. Sans lui, Houston arrive tout de même à boucler un 10-0 pour brièvement prendre les commandes avant que Bam Adebayo (24 points, 11 rebonds) ne redonne l’avantage aux siens (64-63). Les Floridiens mènent les débats pendant une grande partie de ce troisième acte, mais Houston reste au contact (85-83).

Pour commencer le quatrième quart-temps, Alperen Sengun revient sur le terrain et remet les deux équipes à égalité. Andrew Wiggins est également de retour et il se montre lorsqu’il envoie Kel’el Ware conclure un »alley-oop”. À moins de trois minutes du terme, l’ancien ailier des Warriors intercepte un ballon et part finir en contre-attaque avec un 2+1. Cette dernière action sonne le glas des Rockets qui s’inclinent 115-105.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Houston si proche, mais finalement si loin. Pendant quasiment toute la deuxième mi-temps, les Rockets ont été menés au score. Si l’écart n’a jamais été trop important, les Texans n’ont cessé de courir après le score, sans passer devant. À chaque fois, Miami avait une solution pour se donner de l’air. Bam Adebayo s’est montré dans le troisième quart-temps. Pelle Larsson a inscrit son seul tir à 3-points dans le dernier acte tandis que le tandem Andrew Wiggins / Kel’el Ware s’est chargé de creuser l’écart. Au total, ce sont sept joueurs du Heat qui ont cumulé plus de dix points avec en tête Bam Adebayo et ses 24 unités.

– Kevin Durant trop seul. L’ailier des Rockets s’est employé de la première à la dernière minute pour maintenir les siens à flot. Quand Alperen Sengun doit rejoindre le banc à cause de son problème de fautes, KD enchaîne les paniers. Cependant, ses 32 points à 12/20 au tir ont été insuffisants pour ramener la victoire aux Texans qui n’enchaînent pas un quatrième succès de rang.

– Miami relance sa quête du top 6. Miami a fait du top 6 une obsession et le récent faux-pas contre le Sixers avait frustré les troupes dont Bam Adebayo. La victoire était donc impérative face aux Rockets et c’est certainement pour cela que les joueurs d’Erik Spoelstra ont été appliqués tout le match malgré un démarrage compliqué. Rapidement menés de dix points, les Floridiens se sont ressaisis pour remonter au score et ensuite mener les débats. Par conséquent, les pensionnaires du Kaseya Center débutent leur série de trois matchs à domicile de la plus belle des manières avant de recevoir deux fois les Nets.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.